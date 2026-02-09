Elisa Mouliáa rectifica y seguirá con la causa contra Errejón: «Ahora sí que me han tocado los ovarios»

La actriz Elisa Mouliaá ha tomado la decisión de seguir con la causa contra Íñigo Errejón por abuso sexual y, tras rectificar, señala en un vídeo publicado en sus redes sociales a la Fiscalía, por acusar y «ahora, misteriosamente» defender al fundador de Podemos. «Tras esto sí que voy a ir hasta el final», asegura Mouliaá, que confirma que «ahora sí» que le han «tocado los ovarios».

Mouliaá cambia de parecer después de retirar el pasado miércoles la acusación contra el que fuera también portavoz de Sumar, y seguirá con la causa al considerar que la última decisión del Ministerio Público, de pedir la absolución del acusado, «no puede quedar impune».

A través de su abogado, Alfredo Arrién, la actriz confirma que va a continuar con la acusación a Íñigo Errejón por las presuntas agresiones sexuales que el político habría cometido en 2021 y que ella denunció en octubre de 2024.

En un vídeo subido a sus redes sociales, Mouliaá explica su «indignación» con la Fiscalía, ya que no «iba a acusar» a Errejon «sino que le iba a defender». La actriz cataloga de «cruel» el escrito, «sobre todo teniendo en cuenta su primer escrito de acusación, porque venimos de una Fiscalía que primero le ha acusado, luego no le ha acusado y ahora le defiende».

Además de leer el escrito, Mouliaá añade un texto a su publicación, que dice que «una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas», comparte, junto a la palabra «incongruencia», para completar con que «el juez» ha mandado al banquillo a Errejón y que «tras esto» sí que va «a ir hasta el final». «Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora sí», ha completado.

Mouliaá retiró la acusación

El pasado miércoles, Elisa Mouliaá anunció la retirada de su acusación particular contra Íñigo Errejón por abusos sexuales, si bien la actriz subrayó que la decisión, ahora ya rectificada, no constituía una retractación de los hechos denunciados.

El escrito de desistimiento justificó que esta decisión se ha adoptaba «por razones estrictamente personales y de salud», y no por «una retractación de los hechos denunciados». Según explicaba, los hechos fueron sido objeto de valoración por el Ministerio Fiscal y por el órgano judicial instructor, «habiéndose considerado veraces en lo sustancial y apreciándose indicios de criminalidad».