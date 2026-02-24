Nueva denuncia contra Errejón por agresión sexual: «Me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento»

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón se enfrenta a una nueva denuncia por agresión sexual, según ha trascendido este martes. Según la víctima, Errejón la penetró «vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento» y «sin presentativo» en contra de la voluntad de la mujer. Así, según el relato de la denunciante, Errejón la habría penetrado de manera forzada, a pesar de que ella expresó de manera reiterada su negativa y rechazo a mantener relaciones sexuales sin protección. Según el relato del abogado, la denunciante había bebido alcohol y consumido drogas. La víctima ha explicado que Errejón la forzó hace cuatro años, el 16 de octubre de 2021. «Me encontrabas en el evento con una amiga cuando Errejón acudir a una fiesta», ha explicado la víctima.

«Errejón manifestó su intención de mantener relaciones sexuales. Yo le indiqué que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el respondió que no habría penetración», se puede leer en la denuncia.

«No obstante, de manera sorpresiva y violenta, Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró viaginalmente por la fuerza, sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara. La pentración se prolomngó durante varios minutos hasta que finalmente paró. Yo le dije que no quería mantener», se explica en el relato.

«Si te resistes, será peor», se destaca en la denuncia en exlusiva en el espacio de la cadena Cuatro Código 10, que presenta el periodista Nacho Abad. «En este contexto, Errejón se aproximó a mi oído y me susurró: ‘Si gritas será peor’ y ‘si te resistes será peor’, expresiones que constituyeron una intimidación directa y eficaz. Al llegar al domicilio de Errejón, accedí a subir al inmueble en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior. En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo yo bajo presión»,

La denunciante afirma que, en un primer momento, Errejón le aseguró que no habría penetración, pero posteriormente la sometió físicamente, sujetándola por el cuello y colocándola de espaldas, lo que derivó en una agresión prolongada. La víctima describe el episodio como «violento y sorpresivo», y asegura que se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a la actuación del político.

«Ambos habíamos consumido alcohol y estábamos bajo sus efectos. Accedimos conjuntamente al baño del local, donde Errejón me insisitó en que le practicara una felación. En ese contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína accedí de manera recurrente», se destaca en la denuncia.

Este caso se produce apenas meses después de que Errejón fuera objeto de otras polémicas relacionadas con su vida privada, generando un debate sobre la conducta de los líderes políticos y la necesidad de garantizar mecanismos de protección y justicia para las víctimas de violencia sexual. Organizaciones feministas y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación por la reiteración de este tipo de denuncias y han pedido a la justicia que actúe con rapidez y rigor.

Desde el entorno de Errejón, hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los hechos denunciados. Sin embargo, el caso ya ha abierto un intenso debate en redes sociales, medios de comunicación y en la esfera política, donde se cuestiona la idoneidad de figuras públicas para mantener cargos de responsabilidad mientras se investigan denuncias graves de agresión sexual.