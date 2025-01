Errejón huye de Madrid tras fotografiarle OKDIARIO en el casoplón de 2,4 millones en el que se escondía

Íñigo Errejón huye de la Comunidad de Madrid tras descubrir OKDIARIO el casoplón de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón), valorado en alrededor de 2,4 millones de euros, en el que se escondía desde que se destapó su escándalo sexual. Así lo confirma en una conversación con este periódico su ex jefa de gabinete, chófer y persona que le ha acompañado durante estos meses de clandestinidad, Marta Sanchiz. El ex diputado de Sumar y fundador de Podemos está investigado en los tribunales por un presunto delito de agresión sexual a raíz de la denuncia interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá, que denunció los hechos en comisaría.

A menos de 24 horas de declarar ante el juez Adolfo Carretero, Íñigo Errejón ha huido de la impresionante mansión de más de 700 metros cuadrados y cuatro piscinas en la que estaba escondido de los medios de comunicación. El ex político ha pasado casi tres meses alejado de la vida pública, saliendo a la calle camuflado y encapuchado tras desvelarse su escándalo sexual. Íñigo Errejón abandonó su piso de alquiler en el centro de Madrid el pasado 25 de octubre tras publicar en sus redes sociales una carta de dimisión al enterarse de que varias chicas iban a destapar sus comportamientos sexistas.

Una mujer con un coche de alta gama se llevó al ex político. Fuentes de su entorno aseguran que Íñigo Errejón se ha estado ocultando en la mansión de Somosaguas este invierno. De hecho, el ex político ha dado esta dirección a la Policía para que se le envíen las comunicaciones del juzgado en esta calle. Tal y como se puede probar en un documento aportado al sumario, Errejón firmó con su puño y letra la entrega una notificación en este domicilio el pasado 30 de octubre de 2024 a las 16:45, algo que evidencia que lleva meses ahí.

Sanchiz asegura que es ella la que está en la casa. Sin embargo, en el buzón aparece el nombre de un matrimonio que son los verdaderos propietarios de la mansión. Sus vecinos aseguran que es esta pareja —cuyas siglas corresponden con A.M. y I.A.— los que viven en el chalet en el que han podido ver a Errejón. Las cámaras de OKDIARIO también captaron al ex político a última hora de la tarde de este martes, 14 de enero, acceder a la misma acompañado de Sanchiz. «Somos muy amigos y hemos estado este tiempo juntos», asegura su ex jefa de gabinete en una conversación con este periódico.

Fuentes consultadas aseguran que Errejón abandonó la vivienda la pasada noche al percatarse de que OKDIARIO había encontrado su discreto escondite. Fue la propia Marta Sanchiz la que se encargó, otra vez, de sacarle del domicilio. Su ex jefa de gabinete asegura que no ha estado en ninguna clínica ingresado durante este tiempo alejado de la vida pública para tratar sus adicciones, tal y como se especuló.

Declaración ante el juez

Errejón declara este jueves, 16 de enero, a las 12:30 horas en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Su defensa, ejercida por la abogada penalista Eva Gimbernat, no ha solicitado por el momento su entrada por el garaje. Esta petición tiende a hacerse cuando existe riesgo para la integridad física del declarante y tiene que obtener el visto bueno del decanato de los Juzgados. Hasta ahora no se ha convocado ninguna manifestación contra el ex político y entrará a pie en los tribunales de Plaza de Castilla.

Según las fuentes jurídicas consultadas tiene intención de declarar. El ex político estuvo durante varias horas reunido con su abogada ayer, martes 14 de enero, para preparar su declaración. Errejón ha defendido en un comunicado que la denuncia de Elisa Mouliaá se trata de una denuncia falsa, pese a que él defendió públicamente que no existían denuncias inverosímiles.

Errejón vuelve a Pozuelo

El ex de Podemos acusado de agresión sexual se ha refugiado en el municipio en el que pasó su infancia: Pozuelo de Alarcón. Este lugar de Madrid bate récords de renta per cápita en España hasta posicionarse como el municipio número 1 de España con más riqueza durante varios años. Sus padres tenían un piso allí en el que Errejón creció y que consta como el municipio en el que está empadronado, pese a que hace unos años se vendió.

La urbanización en la que pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud cuenta con amplias zonas comunes con piscina, una cancha de baloncesto y hasta un parque infantil cerrado a disposición de los propietarios. Allí viven familias acaudaladas en un entorno discreto alejado de la ciudad. El edificio se divide en cuatro plantas y tiene seguridad 24 horas.

El ex político vivió allí hasta que se trasladó a escasos metros de la Plaza de Ópera para vivir de alquiler solo en el centro de Madrid, algo que no se pueden permitir la mayoría de jóvenes de este país. Su padre también se trasladó al mismo edificio histórico de la capital y vive en el piso de abajo. Errejón huyó de este piso tras ser imputado por el juez.