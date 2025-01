La inseparable ex de Sumar que acompañó a Errejón en su huida ahora le hace de chófer

La ex asesora del grupo parlamentario de Sumar que acompañó a Íñigo Errejón en su huida de su piso junto al Palacio Real ahora le hace de chófer. Tal como ha presenciado OKDIARIO, el ex portavoz del partido de Yolanda Díaz en el Congreso sigue contando hoy por hoy con la ayuda de Marta Sanchiz. La que fuera su jefa de gabinete en su última etapa en política sigue poniendo su Volvo XC60 a disposición del político dimitido tras acusaciones graves de agresión sexual y tras reconocer que el «patriarcado» le había «multiplicado» la contradicción entre «personaje y persona».

Este martes a las 20:28 horas de la tarde, este periódico ha visto a Marta Sanchiz y a Íñigo Errejón entrando en un chalet en una urbanización de lujo en Húmera, un barrio muy acomodado de Pozuelo de Alarcón, el municipio más caro de España. Se trata de una calle cerrada al tráfico general donde cada media hora pasa un vehículo de seguridad privada. En una zona de Madrid privilegiada, con multitud de piscinas, pistas de pádel y tenis e incluso una escuela de caballos, ambos andaban a buena velocidad para introducirse en la casa. Errejón tenía llave y mientras abría su acompañante esperaba con cierto nerviosismo y mirando para atrás. Antes habían permanecido más de cinco minutos sentados en el coche hasta que definitivamente han salido.

Junto a su familia, Marta Sanchiz es uno de los pocos apoyos que le quedan a Errejón. El grupo parlamentario de Sumar anunció el despido de Marta Sanchiz tras revelar OKDIARIO su papel en la protección de Íñigo Errejón en octubre. La entonces trabajadora del congreso utilizó su vehículo particular, el citado Volvo de alta gama, para ayudar al ex diputado a evadir a la prensa cuando estalló el escándalo sobre la denuncia por presunta agresión sexual. En lugar de dar la cara, el político acostumbrado a la prensa, prefirió correr y esquivar todas las cámaras de televisión apostadas frente a un piso junto al Palacio Real donde vivía.

Según fuentes del partido, la dirección de Sumar ya había comunicado a Sanchiz el día de la dimisión de Errejón, que «se quedara en casa» y no acudiera a su puesto de trabajo. Sin embargo, la asesora decidió mantener su apoyo al político, facilitándole transporte y protección frente a los medios de comunicación. Su coche todoterreno estaba a su nombre y eso le delató. Se quedó sin trabajo y, actualmente, sigue colaborando con el político acusado de ser un agresor sexual. La formación de Yolanda Díaz quiso dejar claro que la decisión de Sanchiz de ayudar a Errejón fue personal y no contaba con el respaldo de la organización. La actuación de Sanchiz generó malestar en la dirección de Sumar, que busca distanciarse del caso y evitar que afecte aún más a la imagen de un partido muy tocado.

Réplicas en Más Madrid

Junto al despido de Sanchiz y el de su jefe de seguridad resonó la posible dimisión de Loreto Arenillas, la anterior jefa de gabinete del político madrileño. Esta hoy diputada regional en la Asamblea de Madrid anunció su dimisión, pero no la completó. Sigue cobrando como parlamentaria autonómica pero está de baja. Su partido, Más Madrid, este mismo martes ha reclamado con dureza que cumpla su palabra. La portavoz Manuela Bergerot ha denunciado que lo único que les ha trasladado es que está de baja. Afean que está secuestrando un acta de diputado que corresponde a los 600.000 madrileños que votaron las siglas fundadas por Errejón y Manuela Carmena en 2019.

La mencionada líder que ha sustituido a Mónica García, a preguntas en una cadena de radio, ha dicho que no hacen cálculos electorales tras la caída en desgracia de su cofundador y que están satisfechos de la respuesta «rápida» que dieron.

Por su parte, Rita Maestre, su pareja sentimental durante varios años, aseguró sentirse engañada. La hoy portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que no sabía nada de los comportamientos de Errejón con las mujeres fuera de su compromiso y que, por ello, no podía denunciar los hechos que ahora él ha reconocido.

Chalet donde se aloja Errejón en Húmera, un barrio exclusivo de Pozuelo.

Citación judicial

La situación se complica aún más con la reciente decisión judicial del magistrado Adolfo Carretero, quien ha asumido la competencia para investigar la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá. Los hechos, que según la denunciante ocurrieron en septiembre de 2021, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual, que conlleva penas de entre uno y cinco años de prisión.

El juez Carretero, tras confirmar que Errejón ya no goza de la condición de diputado, se dispone a tomar este jueves declaración primero a la denunciante y posteriormente al ex político. La denuncia, presentada ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, describe una serie de acontecimientos que habrían ocurrido tras la presentación del libro Con todo de Errejón, incluyendo presuntos tocamientos no consentidos y comportamientos intimidatorios. Se trata de un escándalo que sacude los cimientos de la izquierda española.