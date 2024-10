Mónica García admite que conocía la agresión sexual de Errejón de 2023 pero descarta dimitir

Más Madrid ha comparecido este lunes para dar su versión del escándalo de la violencia sexual por parte de Íñigo Errejón. Su líder y ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que «hace año y medio» el partido «se enteró por las redes sociales de unos hechos relacionados» con Errejón en un concierto de Castellón, en junio de 2023. Entonces, una joven publicó un hilo en Twitter en el que denunciaba una agresión sexual del político.

«En esa publicación aparecían dos nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas -ex diputada de la Asamblea de Madrid-, que había actuado por su cuenta. Les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido a conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más. Fue una actuación insuficiente», ha reconocido García, que ha admitido estar «en shock» por las informaciones conocidas en los últimos días. La semana pasada, Más Madrid ya emitió un comunicado en el que aseguraban haber tenido constancia de una acusación contra el ex portavoz de Sumar, en el verano de 2023.

La ministra de Sanidad, no obstante, ha asegurado que, desde entonces, no han recibido «más testimonios, pasados ni recientes» contra el ex portavoz de Sumar. «Tampoco hemos tenido conocimiento de episodios similares a los de los últimos días», ha añadido.

«No nos corresponde entrar en los detalles personales de Errejón. Sí que pensábamos que tenía problemas personales de otra índole. Intentamos ayudarle. Siempre creímos que podía mejorar. Nadie, repito nadie, conocía las terribles acusaciones y denuncias de maltrato y agresión sexual que estamos conociendo ahora», ha afirmado. García ha afirmado que le recomendaron ayuda psicológica, aunque ha afirmado que si hubieran sabido que era «un agresor no habrían recomendado ayuda», habrían «ido a la comisaría».

Más Madrid ya destituyó a la ex diputada Loreto Arenillas que, presuntamente, medió para evitar que esa agresión sexual de Errejón de 2023 saliera a la luz. Según la formación de Mónica García, la diputada Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en ese concierto de Castellón en los que una mujer le acusó de tocarle el culo. La ex diputada entregó su acta en la Asamblea de Madrid, anunció que abandonaba el partido y aseguraba que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, conocía el caso en 2023. En Más Madrid han descartado nuevas dimisiones o destituciones por este escándalo.

Podemos apunta a Díaz

La versión de Más Madrid contradice a Podemos. El partido morado ha afirmado que pusieron en conocimiento de Yolanda Díaz el hilo de Twitter de la joven que acusaba al ex portavoz de Sumar de agredirla sexualmente en ese festival en 2023.

Según la formación, se lo trasladaron a la ministra por entender que era la persona que podía hacer algo al respecto, si bien han evitado concretar qué respuesta obtuvieron en ese momento. Afirman también que nunca tuvo información de denuncias de violencia machista contra él cuando formó parte del partido.

Por su parte, Sumar negó el sábado haber tenido conocimiento hasta ahora de las denuncias contra Errejón.

«Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Iñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos», aseveró entonces el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Cuestionado sobre por qué no tuvieron constancia de esa denuncia antes, Urtasun recalcó que tendrán que analizarlo y reconoció que sus «protocolos» no habían funcionado. El portavoz de Sumar reiteró de forma genérica que no tenían noticias de denuncias más allá de la pasada semana. En Sumar descartan asumir más responsabilidades y se limitan a defender que actuaron con celeridad, que se le exigió la dimisión al saber de las acusaciones en contra de su ex portavoz y que Errejón ya no tiene ninguna vinculación con Sumar.

Varias voces de la izquierda han confirmado en las últimas horas que se tenía conocimiento de esas denuncias. La ex eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, que fue integrante de la ejecutiva de Sumar hasta julio, confirmó que ya sabían de una denuncia de hace un año, en alusión al caso de verano de 2023. Y fuentes de la coalición admiten que había rumores de comportamiento inadecuado de Errejón con mujeres, aunque no había evidencias de que pudiera llegar a acoso.