El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha apuntado este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, en medio del escándalo por las denuncias por delitos sexuales contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar. Desde el partido morado aseguran que comunicaron a la también ministra de Trabajo los mensajes en redes sociales que en junio de 2023 acusaban a Errejón de violencia machista. «Lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que creíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz», ha sostenido Fernández. En todo caso, ha evitado concretar cuál fue la respuesta de la fundadora de Sumar.

«Tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas», ha indicado el portavoz nacional de Podemos. Y ha explicado que le llegaron porque «fue un hilo que tuvo más de 3 millones de visualizaciones». Además, ha añadido que lo que hicieron fue «poner en conocimiento» de quien creían que tenía que tener conocimiento de ese hilo de Twitter: «La persona que creíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz, la persona que lideraba Sumar».

«No vamos a abundar»

Después de que un periodista le preguntase cuál fue la respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno: «No vamos a abundar». «Hicimos lo que considerábamos que era oportuno», ha asegurado, para añadir: «Lo importante es poner el foco en la víctima y amparar a la víctima». «No teníamos conocimiento de este tipo de conductas cuando era miembro de Podemos», ha recalcado el portavoz de Podemos. Además, ha aprovechado par mostrar su «apoyo total a las víctimas».

«Este asunto lo enfocaría como una rotunda victoria del feminismo», ha añadido. A ojos de Fernández, este movimiento «lo está cambiando todo y está consiguiendo que se acabe ese manto de impunidad». Sin dar nombres, el portavoz de la formación morada ha asegurado que hasta ahora había «hombres muy poderosos» que ejercían violencia machista, pero que el feminismo ahora ha evitado que «permaneciesen impunes». «Todo esto demuestra que el feminismo lo está cambiando todo», ha asegurado, para añadir que este giro se da «no solamente en la política» sino «en la empresa, y en medios de comunicación». Ha enfatizado que «hombres intocables van a estar muy preocupados» mientras «el feminismo lo siga cambiando todo». «Que empiecen a caer uno por uno y caiga quien caiga», ha sentenciado.

El hilo de Twitter

El portavoz de Podemos aludía a que en junio de 2023, una chica publicó en su perfil de la red social X, antes Twitter, un hilo en el que acusaba explícitamente a Errejón de lo «que se podría clasificar como agresión sexista». «Al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente», narraba, y añadió que «no fueron dos segundos». Aquellos mensajes posteriormente se borraron de la plataforma.

En los mensajes, la chica señaló a Loreto Arenillas, quien fue jefa de gabinete de Errejón, como la persona que trató de mediar con ella para no hacer públicos los hechos, según su versión. «Yo le dije que no entendía que había que mediar o solucionar, que la situación era que un tío me había metido mano de fiesta, que era algo hecho», aseguró.

Este mismo lunes, Más Madrid ha comparecido para dar su versión del escándalo de las presuntas agresiones sexuales por parte de Errejón. Su líder y ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que «hace año y medio» el partido «se enteró por las redes sociales de unos hechos relacionados» con Errejón en un concierto en junio de 2023.