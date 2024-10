Del «te azotaría hasta sangrar» a la agresión sexual: los feministas Iglesias y Errejón, almas gemelas

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón fundaron Podemos defendiendo la necesidad de impulsar un cambio en política y presentándose como aliados del feminismo. Sin embargo, con el paso del tiempo han quedado retratados.

Cabe recordar que en agosto de 2014, siete meses después de fundar Podemos, Pablo Iglesias dijo en un chat en el que también estaba Juan Carlos Monedero que «azotaría hasta que sangrase» a Mariló Montero.

«La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular. Soy un marxista algo perverso convertido en un psicópata», dijo en la aplicación de mensajería instantánea Telegram.

Así se pronunció después de que la citada presentadora, que en ese momento conducía el magacín La Mañana de TVE, dijera que Iglesias «es un hombre oscuro, no el estandarte del 15M ni el prototipo de macho ibérico». «El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso», decía entonces Mariló Montero.

Antes de asegurar que la «azotaría hasta que sangrase», Iglesias manifestó: «No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ‘olé tus cojones’, y con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías, no me la pone dura».

Otro de los momentos en los que quedó patente el machismo de Pablo Iglesias fue cuando protagonizó un cartel de Podemos con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que sólo aparecía su cara, sin ninguna representación femenina de su partido.

Algo muy similar ocurrió en 2019, cuando volvió de una de sus bajas de paternidad. La formación morada anunció a bombo y platillo su vuelta bajo el lema «vuelve él». El cartel en cuestión presenta a un Pablo Iglesias frente a una muchedumbre y encabezando la imagen hay un enorme «VUELVE» en el que las dos letras («EL») de en medio se aprecian bien resaltadas.

Las actitudes machistas de Pablo Iglesias se remontan a su etapa como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde se dirigía a sus alumnas por sus rasgos físicos, mientras que a los chicos les llamaba por su nombre. Así lo revelaban referencias recogidas en el blog de Colectivos de Jóvenes Comunistas de su Universidad.

Íñigo Errejón

Un comportamiento muy similar ha presentado su compañero, y parece que alma gemela, Íñigo Errejón, que se ha visto obligado a dejar la política tras salir a la luz las denuncias de varias mujeres por abuso y agresión sexual.

Ejemplo de ello es la denuncia que ha interpuesto la actriz y presentadora Elisa Mouliaá por una agresión sexual que tuvo lugar en septiembre de 2021. Según ha declarado ante la Policía Nacional, el ex político de Podemos la «empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».

Los hechos que relata la artista ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron lugar a finales del mes de septiembre del año 2021, según indica el escrito. Llevaban un año hablando por redes sociales y, en el día de los hechos, Errejón la invitó a la presentación de su libro. Posteriormente, tomaron unas cervezas y Mouliaá le invitó a una fiesta con amigos de ella. Ambos cogieron un taxi para ir a ese evento.

«Una vez en el interior del coche, Íñigo cambia de actitud y torna en una actitud dominante» diciéndole a la actriz «que le iba a imponer tres reglas». «La primera, que no se alejase mucho de él esa noche; la segunda, que si lo hacía no se fuese a más de veinte metros de él y regresase en un minuto y la tercera, que esa noche le diese un beso», puntualiza. «La declarante se sintió violentada y cortada, si bien decidió guardar silencio por ser quien era», confiesa la artista en el escrito policial.

En cuanto bajaron del coche y entraron en el edificio, Errejón le dijo a Mouliaá: «La tercera regla la voy a romper ahora mismo». «Acto seguido agarró a la denunciante fuertemente de la cintura y la comenzó a besar, introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta», describe la actriz. Y añade que esto lo hizo «invadiendo el espacio de la declarante y haciendo que la misma se sintiese muy intimidada».

Después, entraron a la fiesta de los amigos de ella y estuvieron hablando y bailando con el resto de asistentes. En un momento de la noche, Mouliaá «comenzó a bailar con un amigo suyo una canción de Los Secretos, hecho que la denunciante opina que debió producir un ataque de celos» a Errejón. «Éste la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa», narra la actriz en la denuncia.

«El denunciado cerró con pestillo la puerta, para impedir que la dicente pudiese escapar, comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos», abunda el escrito policial.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que retratan el machismo de los fundadores de Podemos, que se presentaban como los aliados del feminismo y como los impulsores de la nueva política.