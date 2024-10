¿Qué ha sido de los miembros más conocidos de Podemos? De Pablo Iglesias a Errejón pasando por Bescansa

La dimisión de Íñigo Errejón ha puesto fin a una etapa de la política española. El ex diputado de Sumar era el último fundador de Podemos que quedaba en la primera línea de la política. Todos sus compañeros, aquellos que pergeñaron un proyecto que hizo tambalear tanto al bipartidismo como al régimen del 78, fueron desapareciendo de la escena pública por uno u otro motivo. Así, el líder histórico de la formación morada, Pablo Iglesias, abandonó la política después de intentar arrebatarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, algo que no finalmente no consiguió. Ahora, la mayoría de ellos han vuelto a sus anteriores empleos o han desarrollado carreras dentro de la comunicación y el periodismo.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, fue el secretario general de Podemos desde su fundación hasta el año 2021. El dirigente de Podemos que quiso asaltar los cielos, y llegó a ser vicepresidente del Gobierno, actualmente dirige su propio medio de comunicación llamado Canal Red, un canal de televisión de actualidad política nacional e internacional cuya línea editorial es de extrema izquierda. Iglesias pertenece al núcleo fundador de Podemos, partido que creó en 2014 como germen del llamado 15-M, unas macroprotestas cívicas que demandaban la abolición del bipartidismo y el fin de la corrupción política.

Íñigo Errejón

Errejón fue el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados hasta su relevo por Irene Montero en el año 2017. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid ha estado influenciado por pensadores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Además toda su doctrina está basada en la hegemonía cultural a través del discurso, una idea que bebe de la obra la hegemonía de los excluídos de Antonio Gramsci.

Juan Carlos Monedero

El que fuera considerado el «ideólogo» de Podemos actualmente presenta un programa llamado La Frontera en Público TV, un formato que incluye entrevistas y tertulias políticas. Anteriormente, hasta enero de 2024, se emitía en el medio de Pablo Iglesias, Canal Red, sin embargo su programa fue cancelado para reforzar la línea ideológica. «Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo», dijo el fundador de Podemos en redes sociales.

Además se le pudo ver en Venezuela durante las pasadas elecciones generales donde participó como observador internacional y dió su apoyo público al régimen del dictador Nicolás Maduro.

Carolina Bescansa

Carolina Bescansa fue, junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, una de las tres personas que registraron a Podemos como partido político el 11 de marzo de 2014. Fue diputada de la formación morada durante las legislaturas XI y XII de las cortes generales. Progresivamente se fue distanciando de la dirección del partido hasta que finalmente se adscribió a Más País-Equo presentándose como cabeza de lista por La Coruña en las elecciones de 2019 sin obtener ninguna representación. Actualmente escribe y participa en distintos medios de comunicación generalistas.

Miguel Urbán

Miguel Urbán fue el representante de la izquierda anticapitalista en el seno de Podemos. Cofundador de la formación se presentó a las elecciones europeas y resultó elegido eurodiputado en el año 2015 tras la renuncia de Carlos Jiménez Villarejo y la marcha de Teresa Rodríguez.

Urbán estuvo en el europarlamento hasta el año 2020 cuando abandonó Podemos junto a todos los miembros de la izquierda anticapitalista. Actualmente sigue militando en ese movimiento además de apoyar otros dentro de la extrema izquierda.

Luis Alegre

Luis Alegre fue miembro del primer Consejo Ciudadano de Podemos y secretario general de esta formación hasta noviembre de 2016. Actualmente y desde marzo de 2023, coordina el Máster en Estudios LGTBIQ+, impartido en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.​