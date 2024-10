Elisa Mouliaá a Errejón tras su agresión: «Parece mentira que me esté pasando esto contigo, sólo sí es sí»

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá presentó este jueves, 24 de octubre, una denuncia contra Íñigo Errejón por agredirla sexualmente durante una fiesta en octubre de 2021. El que fuera portavoz parlamentario y diputado de Sumar y Podemos la encerró en una habitación, le quitó el sujetador, le realizó tocamientos y «se sacó el miembro viril».

Así se recoge en la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que también se señala que tras la agresión la víctima le dijo «Íñigo, sólo sí es sí, me parece mentira que me haya pasado esto contigo». Asimismo, tras cuestionarle que no supiera «lo que es la seducción, los tiempos y la escucha», Errejón le dijo: «Gracias, me servirá para futuros encuentros». Algo que le provocó a la denunciante «sorpresa, repulsión y decepción».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, precisamente cuatro meses después de agredir a un anciano con cáncer en Lavapiés. La víctima y el denunciado llevaban un año hablando a través de redes sociales y, finalmente, coincidieron en la presentación del libro del ex líder de Más País. Tras esto, se fueron a tomar una cerveza y la denunciante le invitó, «por educación», a una fiesta a la que ella tenía previsto asistir y él aceptó.

Cuando se marcharon a dicha fiesta, que se celebraba en casa de unos amigos de Mouliaá, él comenzó a mostrar «una actitud dominante» y le «impuso tres reglas»: «La primera que no se alejase de él esa noche; la segunda, que si lo hacía, no fuese a más de 20 metros; y la tercera, que le diera un beso esa noche». Algo por lo que se sintió «violentada y cortada», pero decidió «guardar silencio por ser quién era».

La situación fue empeorando con el paso del tiempo. Y es que, nada más entrar al edificio, como consta en la denuncia, la agarró «fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole la lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración, de forma violenta».

Tras estos hechos, entraron en el domicilio en el que se celebraba la fiesta y, por un ataque de celos al verla hablar con otras personas, «la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación». Una vez allí, «la besó en distintas partes del cuerpo, sobre todo por la zona de los pechos y los glúteos, llegando a quitarle el sujetador».

«Se sacó el miembro viril»

Una de las partes más duras de la denuncia es cuando la joven explica cómo Errejón «cerró con pestillo la puerta para que no pudiera escapar» mientras decía frases lascivas del tipo «cómo me pones». Llegó a tirarla sobre la cama y «se sacó el miembro viril, mientras le lamía los pechos». Ella se «sintió paralizada» y no consintió «nada de lo que pasó».

En ese momento, ella le pidió que le dejara salir de la habitación y él accedió con una condición: que en 20 minutos se fueran de la fiesta a casa de Íñigo. Ella le dijo que sí «para que todo terminara cuanto antes». Ambos estuvieron en la fiesta durante un rato más «hasta que él agarró la chaqueta de la denunciante y se la puso con mucha celeridad, al tiempo que le decía ‘vamos, date prisa, que el coche lleva cinco minutos esperándonos’».

Una vez en el coche, Elisa Mouliaá recibió una llamada de su padre en la que le informaba que su hija, de un año, estaba enfermo con 40 de fiebre. A esto, Errejón «no reaccionó y mantuvo una actitud fría e impasible ante lo que estaba sucediendo». «La declarante recuerda que se sintió muy mal, ya que estaba preocupada por su hija pequeña y no comprendía la actitud del ahora denunciado», recoge la demanda.

Finalmente, ambos accedieron al domicilio del supuesto agresor, donde éste le volvió a besar «mientras le realizaba tocamientos por los pechos y los glúteos», mientras intentaba que accediera «a su habitación». Finalmente, la actriz le trasladó que se sentía «muy incómoda y que estaba preocupada por su hija».

«Finalmente, le terminó diciendo ‘Íñigo, sólo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo» y le cuestionó que no supiera lo que es «la seducción, los tiempos y la escucha», a lo que él contestó «dándole las gracias y diciéndole que eso le iba a servir para futuros encuentros».