Lidl revienta a IKEA y Maisons du Monde con la vajilla viral que necesitas en tu casa: un acierto

En casa siempre hay piezas que se convierten en imprescindibles sin que apenas nos demos cuenta. Son esos objetos que usamos casi sin pensar, pero que terminan marcando la diferencia en nuestro día a día. Un cuenco bonito, un plato especial o una jarra de las que no quieres guardar en el armario porque luce demasiado bien en la encimera. Pues bien, Lidl ha vuelto a acertar con uno de esos productos que no sólo cumplen su función, sino que además aportan un toque estético que encaja en cualquier hogar. Lo mejor para completar tu vajilla llega de la mano de Lidl, aunque bien podría ser de IKEA o Maisons Du Monde.

Nos estamos refiriendo al set de cuencos de bambú que está causando sensación entre los clientes de Lidl que buscan una vajilla moderna y con estilo. Este set combina practicidad, resistencia y un diseño que no pasa de moda. Además, al estar fabricados en bambú, transmiten una calidez que otras vajillas no siempre logran, algo que cada vez se valora más en la decoración de mesas y cocinas. Así, por un precio muy asequible que apenas llega a los 5 euros, te llevas a casa dos cuencos perfectos para frutas, verduras o tentempiés. Son de esos objetos que, cuando los usas por primera vez, te das cuenta de que los vas a incluir en tu rutina diaria. Y con lo bien que se ven, lo difícil será que no te entren ganas de hacerte con más de un pack para tener siempre alguno a mano.

Los cuencos de Lidl para tener la mejor vajilla del verano

Estos cuencos de Lidl están elaborados con bambú, un material que ha ganado popularidad por ser ligero, resistente y respetuoso con el medio ambiente. El acabado, en tonos cálidos, transmite una sensación acogedora y atemporal, ideal para quienes buscan una mesa cuidada sin necesidad de grandes inversiones.

Lidl ha pensado en todos los gustos y por eso este set se puede encontrar en dos acabados: uno en bambú natural, si te gusta el estilo rústico, y otro con el exterior en blanco, si deseas que tu mesa se vea más minimalista. De una forma fácil puedes conseguir el estilo que más te guste, o mejor te combine, aunque para el precio que tiene de menos de 5 euros, seguro que acabarás comprando los dos modelos.

La gracia de estos cuencos es que encajan en cualquier momento del día. Son igual de prácticos para servir unas aceitunas antes de comer que para colocar unas galletas en la merienda o presentar fruta cortada en el desayuno. Eso sí, conviene tener en cuenta que están pensados para alimentos secos, algo que ayuda a que conserven su aspecto y textura originales durante mucho más tiempo.

Detalles que marcan la diferencia

El set de cuentos de Lidl tiene un diseño que destaca por su belleza pero también por ser funcional. En cada set tenemos dos piezas de 400 ml, con medidas aproximadas de 15 cm de diámetro y 6 cm de altura. De este modo los puedes llenar de forma generosa o también aprovechar su diseño para llenar un poco y dejar que su belleza aporte también estilo decorativo a tu mesa.

Además son ligeros, entre 200 y 220 gramos y se apilan sin problema de modo que una vez usados, los puedes guardar fácilmente.

Y luego está el precio: 4,99 euros el pack de dos unidades. Un coste que hace que mucha gente se anime a comprar varios sets para tener siempre repuestos o para usarlos en diferentes estancias tanto para la cocina, como para la mesa, incluso para decorar o para colocar dentro, algo más que comida.

De este modo, aunque Lidl los propone como piezas para alimentos secos, eso no limita sus posibilidades. Pueden usarse para presentar snacks en una tarde de películas, para tener a mano frutas pequeñas como uvas o cerezas, o incluso como recipiente decorativo para velas o popurrí aromático.

La clave está en cuidarlos bien: evitar lavavajillas, secarlos siempre después de limpiarlos y no dejar alimentos húmedos en su interior. Con estos simples cuidados, tendrás cuencos para muchos años, conservando su color y su tacto natural.

Al final, este pequeño set de cuencos de Lidl, es una de esas compras pequeñas que marcan la diferencia. Por menos de cinco euros, puedes renovar tu vajilla con un producto que combina diseño, funcionalidad y un precio difícil de superar. No es extraño que estén volviéndose virales y que cada vez más clientes los busquen en la tienda online de Lidl que es donde se venden.

Así que ya lo sabes, si te gusta tener una mesa cuidada sin gastar de más, este set de cuencos de bambú es una apuesta segura. Encajan en cualquier hogar, aportan estilo sin esfuerzo y cumplen con lo que prometen. Porque, a veces, lo más sencillo es también lo más acertado.