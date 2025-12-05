Muere el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

El célebre escritor y periodista Alfonso Ussía ha muerto este viernes a los 77 años. Ussía, que destacó por su dilatada experiencia en distintos medios de comunicación como ABC, Diario 16 y Ya, deja una larga obra literaria con decenas de publicaciones entre las que destacan Versos prohibidos: la década perversa, o Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra.

Nacido en Madrid de padre vasco y madre andaluza, era nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca. Cursó estudios de Derecho y Periodismo, aunque no completó ninguna de las dos carreras, dedicándose desde entonces al ejercicio del periodismo y la escritura.

Su carrera periodística se desarrolló en diversos medios de comunicación. Comenzó en el diario Informaciones, donde coincidió con Jesús de la Serna como director y Juan Luis Cebrián como subdirector. Posteriormente trabajó en Diario 16 y el diario Ya, antes de incorporarse a ABC, donde desarrolló la etapa más destacada de su carrera profesional.

Tras su salida de ABC, se incorporó a La Razón, donde ejerció como columnista durante varios años. En ese periodo, el periódico creó los «Premios Alfonso Ussía» con cinco categorías: Estudiante del Año, Héroe del Año, Conservación de la Naturaleza, Personaje del Año y Trayectoria Profesional. Estos galardones fueron suprimidos tras su marcha del medio.

En julio de 2021, Ussía se incorporó al relanzado diario El Debate, medio en el que también había colaborado su abuelo Pedro Muñoz Seca hasta su asesinato en Paracuellos. Desde el 1 de octubre de 2021, fecha del segundo nacimiento del periódico, mantuvo una columna diaria sin interrupciones hasta su fallecimiento.

Alfonso Ussía recibió varias distinciones a lo largo de su carrera, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

El pasado 29 de agosto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desplazó hasta su domicilio en Ruiloba (Cantabria) para entregarle personalmente el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en Literatura, en un acto casi íntimo debido a los problemas de salud del periodista.

Estuvo casado con Pili Hornedo, enfermera jubilada. La pareja residía en Ruiloba, localidad cercana a Comillas, donde habían construido su vivienda años atrás y a la que se trasladaron definitivamente tras vender su piso en el barrio madrileño de Chamberí. En su juventud, Ussía participó en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, una de sus grandes pasiones, perdiendo por estrecho margen frente a Ramón Mendoza.