El Gobierno lo hace oficial: así queda la tabla de las pensiones para 2026 según el IPC

El Gobierno ya ha confirmado la subida de las pensiones para el año 2026. A partir del 1 de enero, las prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentarán al 2,7%. Desde la Seguridad Social también se ha confirmado el incremento de las pensiones máximas, que subirán por encima del IPC en los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en 2026.

Las pensiones suben en 2026 y ya se sabe cuánto. El Gobierno confirmó que las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social subirán un 2,7% después de conocerse el pasado viernes 28 de noviembre el dato adelantado de la inflación de este mes, el último que se requería para hacer la media del IPC anual. Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de las personas.

Así que el próximo 12 de diciembre, cuando se haga oficial el dato de la inflación del mes de noviembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmará la subida de las pensiones en 2026. Antes tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros y posteriormente se hará oficial en el Boletín Oficial del Estado. En la primera sesión del año, el Congreso tendrá que dar el OK a esta nueva subida que llega para incrementar en alrededor de 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.

El Gobierno y las pensiones máximas en 2026

Esta subida de las pensiones de 2026 también incrementará la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social, que en 2025 quedó fijada en 3.267,20 euros anuales distribuibles en 14 pagas, que equivale a 45.746,40 brutos anuales. Además del 2,7% de subida de las pensiones del IPC, la máxima aumentará 0,115 puntos conforme dicta el Real Decreto-ley 2/2023.

Esta fue una modificación introducida en su día en la famosa ‘reforma Escrivá’ que estableció que «esta subida dentro de un sistema contributivo lleva aparejada una subida de la pensión máxima». De esta forma, la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social tendrá que tener un «incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050».

De esta forma, la pensión máxima subirá en 2026 un 2,815%, por lo que a partir del 1 de enero las personas que sean beneficiarias de ella percibirán 3.359,58 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, que son 47.034,12 euros anuales. Esto supone una subida de más de 90 euros al mes, que equivale a 1.300 euros al año para las personas que en España sean beneficiarias de una pensión máxima.

Así quedan las pensiones en 2026

El resto de pensiones contributivas de la Seguridad Social subirán a razón de un 2,7%, conforme dicta la variación anual del IPC. Por ejemplo, la pensión media del sistema pasará de 1.316,7 euros a 1.352,24 euros, mientras que la pensión media de jubilación, que reciben más de 6 millones de personas, se quedará en 1.552,32 euros con la nueva subida. La pensión media de incapacidad permanente tocará los 1.244,19 euros y la pensión de viudedad se quedará cerca de los 1.000 euros, en 962,48 euros.

Pensión media del sistema: 1.316,7 euros – 1.352,24 euros.

Pensión media de jubilación: 1.511,5 euros – 1.552,32 euros.

Pensión de incapacidad permanente: 1.211,48 euros – 1.244,19 euros.

Pensión de viudedad: 937,18 euros – 962,48 euros.

Pensión de orfandad: 527,02 euros – 541,25 euros.

En favor de familiares: 784,25 euros – 805,42 euros.

Pensión máxima: 3.267,60 euros – 3.359,58 euros.

«La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, mediante la cual se fijó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones», ha comunicado el Gobierno sobre la subida de las pensiones en 2026.