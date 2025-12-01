El Gobierno lo hace oficial: así queda la tabla de las pensiones para 2026 y esto es lo que vas a cobrar

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social subirán en 2026 un 2,7%. El próximo 12 de diciembre confirmará el dato de inflación adelantado del mes de noviembre y se hará oficial el porcentaje exacto de incremento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva subida de las pensiones que llega en 2026.

El Instituto Nacional de Estadística anunció el pasado viernes el dato adelantado de la inflación de noviembre, el último necesario para calcular la variación anual del IPC. El INE cifró la inflación del último mes en un 3% y esto ha dejado la media anual en un 2,7%, que será el porcentaje exacto que subirán las pensiones contributivas conforme dicta la Ley 21/2021. El próximo 12 de diciembre se hará oficial este dato y acto seguido se confirmará la nueva subida de las pensiones.

Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, celebró esta nueva subida de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, además también de la pensión máxima y las mínimas. «Supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC», dijo en una comparecencia pública sobre la nueva subida de las pensiones que se confirmará en las próximas semanas y se aprobará en el último Consejo de Ministros del año.

Así será la subida de las pensiones en 2026

Esta subida de las pensiones del 2,7% supondrá alrededor de 572 euros más al año para las personas que son beneficiarias de una pensión de jubilación, que en España reciben 6,6 millones de personas. Según los últimos datos publicados en noviembre por la Seguridad Social, la pensión media de jubilación está en 1.511,5 euros mensuales y en 2026 subirá hasta los 1.552,32 euros, lo que supone algo más de 40 euros al mes.

La pensión media del sistema de Seguridad Social también ascenderá una media de 500 euros al año. Ahora la media está en 1.316,7 euros mensuales (un 4,4% más que el año pasado) y a partir del 1 de enero esta media subirá hasta 1.352,24 euros. La pensión media de incapacidad permanente también subirá algo más de 30 euros al mes, al igual que la pensión de viudedad. Así será la subida de las pensiones contributivas a partir de 2026:

Pensión media del sistema: 1.316,7 euros – 1.352,24 euros.

1.316,7 euros – 1.352,24 euros. Pensión media de jubilación: 1.511,5 euros – 1.552,32 euros.

1.511,5 euros – 1.552,32 euros. Pensión de incapacidad permanente: 1.211,48 euros – 1.244,19 euros.

1.211,48 euros – 1.244,19 euros. Pensión de viudedad: 937,18 euros – 962,48 euros.

937,18 euros – 962,48 euros. Pensión de orfandad: 527,02 euros – 541,25 euros.

527,02 euros – 541,25 euros. En favor de familiares: 784,25 euros – 805,42 euros.

784,25 euros – 805,42 euros. Pensión máxima: 3.267,60 euros – 3.356 euros.

A partir del próximo 1 de enero también subirán las pensiones máximas del sistema de la Seguridad Social, que en 2025 han estado fijadas en 45.746,40 euros brutos repartidos en 14 pagas de 3.267,60 euros. A esta subida del 2,7% hay que añadirle 0,115 puntos porcentuales, por lo que la subida será de 2,815% hasta llegar a los 3.356 euros al mes, que serán casi 47.000 euros anuales. Esto será el tope máximo que pueda recibir un pensionista en España sin contar con el complemento de la brecha de género.

Las pensiones no contributivas

En las próximas semanas, desde el Gobierno también confirmarán el nuevo aumento de las pensiones contributivas de jubilación y de invalidez. Estas prestaciones, dirigidas a las personas que no llegan a un mínimo de cotización y que cuentan con ingresos bajos, subieron en 2025 un 8% hasta llegar a los 7.905,80 euros, que son 564,70 repartidos en 14 pagas.

El Gobierno tiene el objetivo de aumentarlas en 2026 y 2027 progresivamente hasta converger con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, por lo que a partir del 1 de enero la cuantía mensual podría acercarse a los 600 euros. Todo con el objetivo de alejar al mayor número de españoles de una situación de vulnerabilidad económica.