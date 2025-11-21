La aseguradora Mapfre ha logrado acumular un patrimonio de 3.600 millones de euros en productos de ahorro para la jubilación de sus clientes, según ha anunciado la empresa del Ibex 35 en un comunicado. En total, 240.000 personas son titulares de estos servicios de la compañía.

Por productos, la entidad administra más de 2.350 millones de euros en planes de pensiones individuales, a los que se suman otros más de 1.000 millones en planes de pensiones colectivos y en Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), tanto individuales como de carácter colectivo.

El patrimonio restante se distribuye entre otros vehículos de ahorro, como los PIAS o los Sialp. Del total de 3.600 millones gestionados por Mapfre, un 20% se gestiona de forma activa.

La jubilación en Mapfre

«Lo importante no es tanto en qué producto se ahorra para la jubilación, ya que cada uno tiene unas características específicas, sino generar un hábito de ahorro», ha afirmado el director comercial de Mapfre Iberia, Javier Oliveros.

En la actualidad, alrededor de 58.000 clientes de Mapfre complementan su jubilación con una renta mensual procedente de algún producto contratado con la compañía para este fin. El importe medio de esa renta es superior a los 800 euros mensuales.

Así, la aseguradora sigue creciendo en todos sus segmentos. En concreto, Mapfre disparó su beneficio neto un 26,8% en los tres primeros trimestres de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, gasta lograr unos 829 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta sustancial subida fue impulsada tanto por el resultado técnico como por el resultado financiero bruto del negocio de No Vida; por los resultados del ramo de Vida, especialmente en Iberia y Latinoamérica; y por las plusvalías realizadas netas, que han estado en línea con las del año pasado.