Mapfre disparó su beneficio neto un 26,8% en los tres primeros trimestres de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, gasta lograr unos 829 millones de euros, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta sustancial subida ha estado impulsada tanto por el resultado técnico como por el resultado financiero bruto del negocio de No Vida ; por los resultados del ramo de Vida, especialmente en Iberia y Latinoamérica; y por las plusvalías realizadas netas, que han estado en línea con las del año pasado.

Con todo, Mapfre ha informado de que, siguiendo criterios de prudencia, ha registrado un impacto neto negativo de 79 millones, de los cuales 38 millones corresponden al deterioro parcial del fondo de comercio de México y el resto, a la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia y Alemania (-31 y -9 millones respectivamente). Sin estos efectos, el resultado a cierre de septiembre de 2025 se situaría en 908 millones.

Las primas de la aseguradora aumentaron un 3,5% en términos nominales, hasta alcanzar los 22.383 millones de euros, una cifra condicionada por la evolución de las divisas. Si se excluye el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue del 7,8%, con un avance del 6,3% en el negocio de No Vida y del 13,6% en el de Vida.

Además, el consejo de administración ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio en curso de 0,07 euros por acción, que se distribuirá el próximo 28 de noviembre.

Seguirá ampliación.