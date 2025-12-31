Éste es el orden correcto en el que tienes que aliñar una ensalada: lo dice Jorge Cruz y no hay discusión

Jorge Cruz no dice y no hay discusión, estamos ante un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que sabremos como aliñar la ensalada. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser clave. Es momento de apostar por un plus de buenas sensaciones que deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Lo dice Jorge Cruz y no hay discusión

Jorge Cruz es uno de los mejores profesionales de nuestro país

El orden correcto en el que debes aliñar la ensalada es este

Tal y como explican en Masterchef: «Voy a resolver la eterna discusión de cómo se aliña una ensalada. Sí, el orden importa, y entenderlo cambia por completo el sabor y la textura. Este es uno de esos trucos de cocina que parecen pequeños, pero marcan la diferencia en cualquier ensalada bien aliñada».

Siguiendo con la misma explicación: «Primero va el vinagre, porque es el único líquido capaz de diluir la sal de forma uniforme. Si lo pones después, ya no hará su trabajo igual».

Ingredientes:

Lechuga

1 manzana verde

4 cucharadas de queso parmesano rallado

2 cucharadas de nueces

Aceite de oliva

Zumo de 1 limón

Pimienta

Receta de ensalada de lechuga y manzana