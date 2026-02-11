Feijóo retrata el «narcisismo» de Sánchez: «Un presidente decente está con las víctimas, no habla de Musk»

Alberto Núñez-Feijóo ha utilizado un tono inusualmente drástico este miércoles, al responder a las explicaciones (o la falta de ellas) de Pedro Sánchez sobre el accidente ferroviario de Adamuz. El líder del PP ha pronunciado su discurso más aplastante ante un presidente del Gobierno que, desde su escaño, ha mostrado un rostro con constantes muecas que denotaban una tensión contenida. La «negligencia» del Gobierno en relación a la tragedia ha desembocado en un preciso retrato del «narcisismo» de Sánchez trazado por Feijóo: «Un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk».

«Encargue a sus abogados que revisen todo, que les va a hacer falta», ha avisado Feijóo al Gobierno con una carta de los maquinistas de Renfe en la mano, y a cambio ha obtenido las risas de la bancada socialista. «Ah, ¿se ríen? Sin conocer la carta. Si es que les da igual», ha señalado.

El líder del PP ha hecho referencia a una carta que los maquinistas escribieron el 8 de agosto de 2025, en la que comunican la existencia de baches en los trayectos de los trenes, la falta de fiabilidad del transporte y pedían la reducción de la velocidad máxima, entre otros muchos detalles. Según Feijóo, la misiva también servirá para que el Gobierno «se siente en el banquillo, también por esto».

Así, Feijóo ha subrayado que quien sí hizo su trabajo «fueron los maquinistas», y no el Ejecutivo de Sánchez, para a continuación remarcar cuál fue, en el mejor de los casos, la «negligencia» de éste.

«¿Metieron este papel en un cajón? Negligencia, en ese caso; o fue remitido a la agencia de seguridad, que confirmó los puntos críticos y les requirió corregirlos con urgencia, y no lo hicieron? Doble negligencia, entonces», ha explicado, con un apunte: «No se sabe, pregunte a su ministro, que lo hace todo tan bien -[en alusión a declaraciones de Óscar Puente]-«.

El líder popular también ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez apuntó que las palabras de los maquinistas tras la tragedia ferroviaria respondía al «suflé emocional», y ha sido tajante: «No es un suflé, se llama humanidad».

No sólo ha abordado la reacción del Gobierno al siniestro y el aviso de los maquinistas, sino que Alberto Núñez-Feijóo también ha recordado a los usuarios de este transporte que cada día llenan las redes sociales de quejas por su mal funcionamiento, momento en el que ha recordado la gran actividad de Óscar Puente en X sobre los temas que a él le interesan: «Ojalá hubiera tenido el ministro tuitero las horas necesarias para ver los vídeos que los usuarios colgaban en las redes».

Feijóo ha recordado que al Gobierno se le «avisó muchas veces» y «su ministro se burló» y «volvió a burlarse». Ha especificado cuáles fueron los organismos que notificaron los problemas, 15 advertencias desde 8 instituciones distintas -españolas y europeas-, incluidas las que llegaron «desde dentro de Adif». Y, aun así, todo acabó con «47 muertos», ha mencionado. «Lo suyo es una negligencia continuada», ha espetado a Sánchez, que no le ha mantenido la mirada en ningún momento.

Feijóo a Sánchez: «Son pura soberbia»

Sin embargo, también ha explicado que el Gobierno tuvo otra nueva oportunidad: «Después de todo, podría haber asumido su responsabilidad tras el accidente, pero tampoco». Ha sido entonces, con una lección de «responsabilidad», cuando ha hecho un preciso retrato del «narcisismo» de Pedro Sánchez y su Gobierno, ambos «pura soberbia».

«Asumir la responsabilidad no es poner cara de compungido durante 5 minutos y 29 segundos en Córdoba; asumir la responsabilidad es no desaparecer de Córdoba y dar la cara en Cataluña por el colapso permanente de los Rodalies; es preocuparse por la gente, no por cuándo come usted o por si el ministro ha dormido mas o menos». Cabe recordar que Puente se lamentó en una entrevista de las pocas horas que había descansado.

«Son ustedes unos narcisistas. Un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk. Humildad, por lo menos, a posteriori. Pero ni eso. Su ministro salió el mismo día del funeral diciendo que lo había hecho muy bien, y no fue cesado. Claro, ¿cómo va a cesar usted a alguien por soberbio? Usted es capaz de ascenderlo a vicepresidente. Son pura soberbia», ha sentenciado Feijóo.