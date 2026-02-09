Musk se hace eco del batacazo del PSOE en Aragón: «Por eso el Gobierno corrupto llena España de inmigrantes»

Días después de referirse a Pedro Sánchez como Pedro el Sucio, Elon Musk ha vuelto a la carga contra el PSOE, esta vez por el batacazo electoral de Pilar Alegría en Aragón. El propietario de X y Tesla ha difundido un mensaje que vincula la necesidad de los socialistas de recuperar el voto perdido con la política migratoria del Ejecutivo: «Por eso el Gobierno corrupto inunda el país de inmigrantes».

El mensaje responde a la noticia sobre la debacle de Pilar Alegría en las urnas este domingo. El PSOE ha igualado su peor resultado histórico en los comicios autonómicos de Aragón, un escenario dramático para Pedro Sánchez en el conocido como el Ohio de España en el marco demoscópico. El PP ha ganado las elecciones, aunque ha perdido dos escaños, y Vox ha ganado espacio en el parlamento autonómico al pasar de 7 a 14 escaños.

La noticia enfatiza que «el partido de Sánchez ha sufrido su segunda gran derrota en dos meses en unas elecciones regionales anticipadas, lo que pone de relieve la pérdida del apoyo al Gobierno en gran parte del país».

El primero en hacerse eco del cataclismo ha sido Mike Benz, ex subsecretario de Estado para las Comunicaciones, que ha citado el artículo de Bloomberg para señalar que la regularización masiva de inmigrantes de Sánchez no es más que una estrategia electoral con la que el socialista pretende rascar votos a la desesperada. Benz, vinculado también a la Foundation for Freedom Online -que defiende la libertad en Internet, sin censura-, ha recriminado igualmente que el PSOE «criminalice» cualquier discurso que «lo critique».

Una opinión que comparte Elon Musk, que ha difundido el mensaje íntegro de Benz para atacar nuevamente a Sánchez: «Por eso el Gobierno español corrupto se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que lo critique. Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están regularizando inmigrantes para mantenerlos en el poder».

Elon Musk reaccionó hace días al anuncio de Sánchez sobre la prohibición de acceder a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que vendría acompañada, según el presidente, de la persecución penal a los directivos de las plataformas que no cumplan con su iniciativa. El dueño de X se dio por aludido por razones obvias, y tildó a Sánchez de «fascista totalitario» y «tirano traidor al pueblo de España», razón por la que lo etiquetó como «Pedro el Sucio».