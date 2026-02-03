Musk explota contra Sánchez y sus políticas: «Pedro el Sucio es un tirano y un traidor al pueblo de España»

Elon Musk ha explotado contra Pedro Sánchez este martes por la regularización de 800.000 inmigrantes y en medio de crecientes tensiones sobre la regulación de las plataformas digitales: «El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España». Elon Musk, el magnate tecnológico y propietario de X (antes Twitter), ha lanzado una crítica directa y fulminante contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la decisión del Ejecutivo de regularizar a 800.000 inmigrantes ilegales en España.

En sus mensajes en X, Musk ha calificado al mandatario como un «traidor al pueblo de España», en lo que se ha convertido en uno de los enfrentamientos más virales entre un líder político y un empresario global en los últimos años. Musk ha respondido así a Pedro Sánchez después de que el socialista haya defendido su regularización expréss de inmigrantes ilegales durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái.

La pelea en redes sociales entre Elon Musk y Pedro Sánchez se ha centrado en dos frentes importantes: por un lado, el plan del Gobierno español para imponer restricciones más estrictas sobre el uso de las redes sociales, incluyendo propuestas para limitar el acceso de menores de 16 años y responsabilizar penalmente a las plataformas por contenido ilegal o de odio; por otro, la decisión de regularizar a 800.000 inmigrantes ilegales, una medida que Musk ha criticado en redes sociales como un paso con implicaciones políticas profundas y que, según él, podría influir en el debate electoral.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

El lance entre Musk y Pedro Sánchez se ha repetido este martes después de que hace días volvieran a enfrentarse en redes sociales. El pasado 29 de enero el presidente socialista Pedro Sánchez lanzó un mensaje contundente en redes sociales al multimillonario Elon Musk, después de que éste mostrara su sorpresa y crítica ante la regularización inmigrantes ilegales aprobada por el Ejecutivo el pasado martes. Entonces, Sánchez dijo en redes sociales: «Marte puede esperar, la humanidad no», haciendo referencia directa a los de Elon Musk de establecerse en el planeta rojo a través de su empresa aeroespacial SpaceX.

Posteriormente, Musk criticó una intervención de Irene Montero durante un acto de campaña electoral en Aragón, donde llamaba a la teoría del reemplazo de «fachas y fascistas» con inmigrantes. Montero destacó que «ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora», en referencia a los votantes del Partido Popular y Vox, que es a como se refieren los políticos y votantes de Podemos. «Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas las compañeras, las gentes trabajadoras de este país».

Después Pablo Iglesias salió en defensa de Irene Montero: «Merecer el odio de quienes envenenan al pueblo será un honor para nosotros», y citó al fundador del socialismo en España para reforzar su postura política, subrayando que la lucha contra lo que perciben como fuerzas reaccionarias es una tarea central para su movimiento.