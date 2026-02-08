El PP gana en Aragón perdiendo 2 escaños, el PSOE iguala su peor resultado histórico y Vox pasa de 7 a 14

Las elecciones en Extremadura ya anticiparon un escenario dramático para Pedro Sánchez. Pero el resultado en Aragón tiene si cabe un mayor significado por la tradición demoscópica que siempre le ha considerado «el Ohio de España». Los candidatos a la Casa Blanca han mirado históricamente a ese estado porque su resultado anticipa que quien allí gana se hace con el poder de EEUU. A la vista de este 8 de febrero, las perspectivas son oscuras para el presidente del Gobierno. Pero las urnas envían otro mensaje claro: el entendimiento del centroderecha es imprescindible para la gobernabilidad en España.

El PP de Jorge Azcón ha ganado las elecciones de este domingo con 26 escaños, dos menos que en 2023. Lejos, sin embargo, de la mayoría absoluta de 34 diputados que le permitiría gobernar en solitario. Reducir la dependencia de Vox era uno de los objetivos de Azcón con estos comicios anticipados -los primeros en la historia de la comunidad autónoma- pero, al igual que ocurrió en Extremadura, los de Abascal han superado sus propias expectativas. Se disparan hasta los 14 escaños, doblando su representación. Con 18 diputados, el PSOE iguala su peor resultado histórico -el de Javier Lambán en 2015-.

El PP vuelve así a ganar las elecciones autonómicas en Aragón, pero no logra rentabilizar la debacle del PSOE, que sí aprovecha Vox. Aunque los populares asestan un golpe al PSOE de Sánchez no consiguen reducir la dependencia de los de Abascal. El PP se ha dejado por el camino unos 15.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados seguido del PSOE, con 23 diputados y de Vox, con 7 escaños.

A diferencia de la extremeña Guardiola –primer test de la estrategia desplegada por Génova 13–, los de Azcón admitían que anticipar las elecciones no les daba la posibilidad de obtener una mayoría absoluta que jamás ha emanado de las urnas autonómicas en Aragón.

Azcón no podrá gobernar en solitario y se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal. El histórico resultado de Vox le permite afrontar la negociación en una posición distinta a la de 2023, pues estaría en condiciones de plantear más exigencias al PP a cambio de permitir la investidura.

Aún así, las urnas aragonesas constatan que Extremadura no fue una excepción y avanzan una amplia mayoría absoluta para el bloque del centroderecha cuando se celebren las generales, bien sea en el verano de 2027 o de forma anticipada. El ciclo electoral consolida una tendencia que revitaliza a la derecha.

Hecatombe del PSOE

Tras el desastre en Extremadura, Moncloa se esforzó en aparentar que Miguel Ángel Gallardo, procesado en el Caso hermanísimo, no era el candidato elegido por Sánchez. Pilar Alegría era su portavoz. Estrechísima colaboradora del presidente, fue su mano ejecutora en la purga del lambanismo. A cambio, fue premiada con un ascenso fulgurante: delegada del Gobierno en Aragón, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo.

El resultado en Aragón constata el enorme desgaste de la marca PSOE, lastrada por los casos de corrupción en el entorno más directo del presidente; polémicas como los casos de acoso sexual de dirigentes socialistas y una gestión muy cuestionada, con la tragedia de Adamuz aún reciente.

Aunque no sería propio hablar de feudo socialista, el poder en Aragón sí ha sido tradicionalmente para el PSOE: ha gobernado 26 años por 11 el PP. Alegría iguala los 18 diputados de Lambán en 2015. Pero el desastre es peor ahora que entonces, porque el fallecido ex presidente sí logró gobernar gracias a una alianza con Podemos, Izquierda Unida y la Chunta Aragonesista. Los comicios agrandan la brecha entre los bloques. IU con Sumar saca un escaño y la Chunta -que se beneficia de la caída del PSOE- seis (dobla el resultado de 2023). Aragón Existe se queda con dos. Podemos se queda fuera de las Cortes.

Aragón es la segunda parada de un ciclo electoral que continuará ahora en Castilla y León (15 de marzo) y Andalucía. Comicios que, inevitablemente, se presentan como un plebiscito al Gobierno de España.

El PP gana en las tres capitales

En el detalle de los resultados, el PP ha sido la primera fuerza política en las tres capitales aragonesas.

Destaca, además, el sorpasso de Vox en la ciudad de Teruel, donde se coloca como el segundo partido más votado pisándole incluso los talones a los populares, que gobiernan el Ayuntamiento con mayoría absoluta. El PSOE se ha visto lastrado, en gran medida, por el pobre resultado en Zaragoza, donde viven más de la mitad de los aragoneses.