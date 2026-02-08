Resultados de las elecciones de Aragón en directo | Cómo va el escrutinio, quién ha ganado y última hora de PP, PSOE y Vox
Sigue en directo los resultados de las elecciones de Aragón 2026: quién ha ganado
Quiénes son los candidatos y todos los partidos que se presentan a las elecciones Aragón 2026
Aragón se enfrenta a una jornada electoral hoy domingo, 8 de febrero de 2026, para celebrar unas elecciones autonómicas anticipadas por primera vez. Los colegios electorales ya han cerrado sus puertas y el escrutinio ha arrancado. Aunque por el momento no se conoce quién ha ganado las elecciones en Aragón 2026, los primeros sondeos le dan la victoria al PP de Jorge Azcón.
Candidatos y partidos principales en las elecciones de Aragón 2026
En la pugna por la presidencia del Gobierno de Aragón compiten figuras políticas de distintos partidos. Entre los principales candidatos con posibilidad de liderar el próximo Ejecutivo autonómico destacan:
- Jorge Azcón (Partido Popular – PP): Actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Azcón busca ampliar la representación de su partido en las Cortes. Con experiencia política local y autonómica, ha sido alcalde de Zaragoza y lidera la lista en una campaña centrada en la estabilidad y la gestión regional.
- Pilar Alegría (PSOE): La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la exministra y secretaria general del partido en Aragón. Alegría representa la apuesta socialista para recuperar el liderazgo en la comunidad tras años de gobierno popular.
- Alejandro Nolasco (Vox): Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y candidato de la formación de derechas, Nolasco repite como cabeza de lista con la intención de consolidar y ampliar la presencia de Vox en el parlamento regional.
- Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista – CHA): Diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar representando a CHA, Pueyo encabeza la candidatura de Chunta Aragonesista, partido regionalista con un enfoque progresista y de defensa de los intereses de Aragón.
- Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar): La líder de Izquierda Unida Aragón es la candidata de la coalición IU–Movimiento Sumar, uniendo fuerzas de la izquierda para intentar frenar el avance de los bloques conservadores
Además de estos partidos políticos, hay otros que se presentan en al menos una de las tres circunscripciones (Huesca, Teruel y Zaragoza). Aragón-Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, Se Acabó La Fiesta (SALF), Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), Coalición Aragonesa, Por un Mundo Más Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Entre Todos Bajo/Baix Cinca.
Pilar Alegría en la sede del PSOE en Zaragoza
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, espera los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo arropada por miembros de la Ejecutiva socialista.
Alegría ha llegado a la sede regional en Zaragoza poco antes de las 20:30 horas, una vez conocidos los resultados de la última encuesta al cierre de los colegios electorales que pronostican que el partido podía obtener 17 o 18 diputados en las Cortes y bajar incluso del mínimo histórico, que fue en 2015 con 18.
La participación iguala la de 2023. Sigo recorriendo barrios, hay ganas.
— Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 8, 2026
Podemos desaparece
Según el escrutinio de los primeros votos, Podemos habría desaparecido, el cual se encuentra a poco menos de las 21:00 horas sin ningún escaño.
Alta participación en Aragón
En las elecciones autonómicas de Aragón de 2026 se ha registrado una alta participación, superior a la de anteriores comicios:
A media jornada, alrededor del 41 % de los electores había votado a las 14:00.
A las 18:00, la participación alcanzaba el 56 %, más de un punto por encima de la registrada en las elecciones de 2023 en el mismo horario.
Esta cifra refleja una movilización significativa, especialmente en la provincia de Zaragoza, mientras que en Teruel y Huesca la participación creció menos o incluso bajó ligeramente respecto a 2023.
Quién es el candidato de Aragón Existe
Tomás Guitarte vuelve a ser el candidato de Aragón-Teruel Existe para las elecciones autonómicas de Aragón 2026 que se deciden hoy. Arquitecto de profesión, se reconvirtió a político con el objetivo de ser la llave de Gobierno.
El PSOE pide «prudencia»
El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha pedido «prudencia» ante los resultados de las encuestas al cierre de los colegios electorales en los comicios de este domingo, que pronostican que el partido podía obtener 17 o 18 diputados en las Cortes, en las que ahora tiene 23, y alcanzar o bajar el mínimo histórico.
El Partido Popular: «La victoria es clara»
La secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, ha destacado la «victoria clara» que indican los sondeos para los populares y el «fracaso muy contundente» del PSOE.
Las encuestas al cierre de los colegios electorales en los comicios en Aragón pronostican una victoria del PP, que solo mejoraría ligeramente sus actuales 28 escaños; un espectacular crecimiento de Vox, que podría duplicar sus actuales 7 diputados y un PSOE a la baja acercándose a su mínimo histórico.
Feijóo ya está en Génova para celebrar la noche electoral
Feijóo ya se encuentra en Génova para celebrar la noche electoral de la victoria del Partido Popular en las elecciones en Aragón.
Cuánto es la mayoría absoluta en Aragón
En las Cortes de Aragón, la cámara autonómica tiene 67 escaños en total. Por lo tanto, la mayoría absoluta en Aragón es de 34 diputados. Esto significa que un partido o coalición necesita 34 o más escaños para gobernar sin depender de pactos externos.
Cómo ha quedado el PSOE en Aragón
El PP seguiría siendo la fuerza más votada, pero necesitaría pactos para gobernar. Vox se consolidaría como socio clave en un posible bloque de centro-derecha.
La izquierda, encabezada por el PSOE, sufriría un retroceso histórico, mientras los partidos regionalistas tendrían resultados mixtos. El PSOE conseguiría entre 17 y 18 escaños (su mínimo histórico en Aragón fue 18 en 2015).
¿Quién ha ganado las elecciones en Aragón?
La encuesta de Gad3 para las televisiones autonómicas de la FORTA señala:
Sondeos elecciones Aragón
Encuestas en Aragón: PP se mantiene, Vox crece y PSOE toca mínimos históricos.
Una urna precintada por presunto delito
Una urna precintada por presunto delito electoral al meter una persona dos sobres en Calatayud.
Encuestas en Aragón: PP se mantiene, Vox crece y PSOE toca mínimos históricos
Pronóstico general al cierre de urnas:
Las encuestas al cierre de los colegios electorales en Aragón pronostican una victoria del Partido Popular (PP), que mejoraría ligeramente sus actuales 28 escaños. Por su parte, Vox podría duplicar sus 7 diputados y el PSOE se acercaría a su mínimo histórico.
Detalles del muestreo
Cierran los colegios electorales
Cierran los colegios electorales en las elecciones de Aragón. Sigue aquí la cobertura completa.
Recuento de votos en Aragón
Los colegios electorales de Aragón cerrarán sus puertas a las 20:00 horas de hoy, domingo 8 de febrero y será a partir de ahí cuando arranque el recuento de votos de estas elecciones autonómicas de las que conoceremos el ganador tan sólo unas horas después.
Cómo quedaron las elecciones de Aragón en 2023
Resultados de las elecciones autonómicas de Aragón (28 de mayo de 2023):
Reparto de escaños en las Cortes de Aragón (totales 67):
Partido Popular (PP): 28 escaños – ~35,5 % de los votos
PSOE: 23 escaños – ~29,6 %
Vox: 7 escaños – ~11,3 %
Chunta Aragonesista (CHA): 3 escaños – ~5,1 %
Existe (Coalición de Aragón): 3 escaños – ~5,0 %
Podemos‑Alianza Verde: 1 escaño – ~4,0 %
Izquierda Unida Aragón (IU): 1 escaño – ~3,1 %
Partido Aragonés (PAR): 1 escaño – ~2,1 %
Recuento de votos en Aragón
No hay recuento oficial completo de los votos de las elecciones autonómicas en Aragón porque el escrutinio sigue en curso tras el cierre de los colegios electorales a las 20:00 y los datos provisionales se irán actualizando a medida que avance el recuento durante la noche y madrugada.
Quién gobierna ahora en Aragón
El presidente del Gobierno de Aragón es Jorge Azcón, del Partido Popular (PP). Ocupa el cargo desde el 11 de agosto de 2023, después de que su partido fuera la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de 2023 y formara el gobierno regional.
Resultado elecciones en Aragón
Más de 1,03 millones de aragoneses estaban llamados a elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón en unas elecciones anticipadas tras la disolución del parlamento por Jorge Azcón.
Cómo van las elecciones en Aragón
Los aragoneses han acudido a las urnas este domingo 8 de febrero de 2026 para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón. La participación superaba el 56 % a las 18:00, ligeramente más alta que en 2023, con diferencias por provincias.
A qué hora se conocerán los resultados provisionales
Aquí puedes consultar a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Aragón.
¿Qué dicen los sondeos y encuestas de las elecciones aragonesas?
El Partido Popular (PP), liderado por Jorge Azcón, aparece como la fuerza más votada, con estimaciones en torno al 36–38 % de los votos, lo que podría traducirse en alrededor de 28–30 escaños en las Cortes de Aragón.
Participación a las 18:00 horas
La participación sube a un un 56,29% a las 18:00 horas, 1,5 puntos más que en las elecciones de 2023
¿A qué hora es el próximo avance de participación de las elecciones de Aragón?
El último avance de participación de las elecciones en Aragón 2026 del que se darán datos está previsto para las 18.00 de la tarde. En 2023, últimos comicios en el territorio aragonés, el dato de participación a la hora citada fue del 54,73%, con 536.110 votantes. Está por ver si este año se alcanza dicho porcentaje, se supera o queda por debajo.
¿A qué hora se sabrá el resultado de las elecciones de Aragón 2026?
Los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón 2026 se conocerán de forma progresiva a partir de las 20:00 horas y en directo, hora a la que cierre de los colegios electorales, de este domingo 8 de febrero, pero las proyecciones fiables se darán sobre las 22:00 horas.
Parada a comer de los vocales de mesa
A mitad de jornada electoral algunos de los vocales electorales del CEIP Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego han parado a comer para luego seguir con su función.
La participación alcanza el 40,93% a las 14:00 horas, 0,03 puntos más que en 2023
La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo, 8 de febrero de 2026, a las 14.00 horas, es del 40,93%, es decir, 405.501 votantes, 0,03 puntos más que en 2023, ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa.
«La participación es considerable», ha continuado Vaquero, quien ha recordado que en el primer avance de la mañana, a las 11.00 horas, la participación era del 10,85 por ciento, de forma que hasta las 14.00 horas ha habido «un incremento muy importante» de participación.
Un apoderado de Vox denuncia amenazas de un vecino de Torre de Arcas (Teruel) durante la jornada electoral
Vox ha denunciado este domingo ante la Guardia Civil las amenazas recibidas presuntamente por uno de sus apoderados por parte de un vecino de la localidad de Torre de Arcas, en la Comarca turolense del Matarraña.
El apoderado afectado es Aaron Corcuera, coordinador de este partido político en Sant Mateu (Castellón), que había acudido a este pequeño municipio turolense para supervisar la jornada electoral.
Según Vox, que ha citado la denuncia presentada ante el Cuartel de Monroyo, Corcuera ejercía «de forma pacífica» sus funciones como representante de la formación en el colegio electoral, en concreto las relacionadas con la constitución de la mesa, cuando «un vecino se dirigió a él de manera agresiva, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazantes, avanzando hacia el apoderado con actitud hostil».
Datos de participación por provincias
Los datos de participación por provincias son:
- Huesca: 37,73%
- Zaragoza: 41,81%
- Teruel: 39,78%
Burillo (Aragón Existe) llama a una votación «responsable» y espera resultados «muy positivos» para su formación
El cabeza de lista de Aragón Existe a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, Raúl Burillo, ha hecho un llamamiento a la votación «responsable» este domingo, 8 de febrero, y espera que los resultados de su formación sean «muy positivos».
En declaraciones tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza, Burillo ha pedido a la ciudadanía que vote «pensando lo importante que es lo que estamos haciendo, que es elegir las Cortes, elegir el Gobierno y, por lo tanto, a un voto responsable, por Aragón».
Las diez religiosas de la residencia de las Hermanas Angélicas votan a primera hora
Las diez religiosas de la residencia de mayores de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y los Santos Ángeles de Zaragoza, conocidas como las angélicas, han votado a primera hora de la mañana en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza que, desde hace unos años, agrupa a varios centros que eran colegios electorales, como esta residencia, y que en unos comicios anteriores una de las monjas residentes fue suplente de mesa y al final tuvo que ocupar el puesto de vocal.
El mensaje del PP de Aragón ante las elecciones del 8-F
El PP de Aragón ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha resaltado que si gana Azcón, «pierde Sánchez».
30 minutos para conocer el nuevo dato de participación
Faltan poco más de 30 minutos para conocer los nuevos datos de participación electoral durante esta jornada. El dato se revelará a las 14:00 horas.
Nolasco: «Se abre un camino esperanzador para cambiar las cosas»
Alejandro Nolasco (Vox) anima a todos los aragoneses a votar en clave nacional: «Es una oportunidad histórica para dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo». Tras depositar su voto en el CEIP Valles de Teruel ha indicado que «se abre un camino esperanzador para cambiar las cosas y para poner pie en pared y que el sentido común vuelva a cada rincón de Aragón».
El Aragón rural vota con tranquilidad y sin prisas en una mañana fría
La jornada electoral, en la que Aragón elige a los 67 diputados de sus Cortes, ha iniciado con normalidad en todo el territorio, incluido en los más de 200 municipios –de los 731 que tiene la Comunidad– que no llegan al centenar de habitantes, en una mañana fría que no está movilizando de momento demasiados votantes a primera hora en pueblos como Fago, en el Pirineo oscense, e incluso en otros, como en Bádenas (Teruel) no habían recibido a ni un solo elector en las dos primeras horas de votación.
Vota Alejandro Nolasco (Vox)
El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, acaba de votar en estas elecciones de Aragón.
¿Qué partido gobierna en Aragón?
Con las elecciones autonómicas de Aragón de este 8 de febrero en el horizonte, el candidato del Partido Popular y actual presidente aragonés, Jorge Azcón, vuelve a presentarse para revalidar el cargo. Azcón afronta la cita electoral tras una larga trayectoria institucional que le ha llevado desde el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el liderazgo del Ejecutivo autonómico.
Goicoechea (Podemos-Alianza Verde) anima a votar «con la certeza de que otro Aragón es posible»
La candidata a las Cortes de Aragón por Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, ha animado a los aragoneses y a las aragonesas a que salgan a votar para que «hoy ejerzan ese derecho que tanto nos costó conseguir y, en segundo lugar, que lo hagan con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible».
Pueyo: «Votemos todos a favor de Aragón»
El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha asegurado que este domingo, 8 de febrero, es «un día histórico» para la comunidad autónoma, por lo que ha reclamado: «Votemos todos a favor de Aragón».
Pueyo ha ejercido su derecho al voto en la localidad de Fonz, en la provincia de Huesca, donde ha reconocido que hoy «es un día muy ilusionante, estamos muy contentos y contentas porque hoy Aragón se la juega».
El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023
El número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21,467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.
Azcón cree que el PP ha hecho una «buena campaña»
El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, ha manifestado que el Partido Popular «ha hecho una buena campaña» para, seguidamente, animar a todos los electores a ir a votar este 8 de febrero y se ha mostrado convencido de que el resultado de esta jornada electoral «se oirá en toda España».
¿A qué hora es el próximo avance de participación?
El próximo avance de participación de estas elecciones autonómicas de Aragón será a las 14:00 horas.
¿Cuándo se contará el voto por correo?
Una vez finalizada la votación presencial, a las 20:00 horas, las mesas electorales abren los sobres remitidos por Correos y suman los votos por correo al recuento general, de modo que forman parte del escrutinio provisional que se conoce la misma noche electoral.
Por tanto, el voto por correo tiene el mismo valor y el mismo momento de contabilización que el voto emitido de forma presencial.
Alberto Izquierdo, candidato del PAR, vota en Teruel
Alberto Izquierdo, candidato del Partido Aragonés, ha votado en esta jornada electoral.
Vox denuncia al alcalde de Aínsa (Aragón) por hacer campaña para el PSOE en plena jornada de reflexión
La jornada de reflexión previa a las elecciones a las Cortes de Aragón se ha saldado con una denuncia que puede tener graves consecuencias para el alcalde socialista de Aínsa-Sobrarbe. Vox ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Provincial una presunta infracción cometida por el regidor socialista Enrique Pueyo García, que habría aprovechado sus redes sociales para pedir el voto al PSOE en un día en el que la ley prohíbe tajantemente cualquier acto de campaña.
Aragón, el Ohio español
Aragón se ha ganado, desde hace años, el apodo de el Ohio español en el ámbito electoral. Al igual que el estado de Ohio ha sido durante décadas un fiel termómetro de las presidenciales estadounidenses —quien ganaba allí solía ganar la Casa Blanca—, Aragón ha mostrado una sorprendente capacidad para reflejar, con notable precisión, las tendencias de voto del conjunto de España.
Pilar Alegría anima al voto en Aragón: «Se decide el presente y el futuro de nuestra tierra»
La ex ministra y candidata socialista en las elecciones aragonesas, Pilar Alegría, ha ejercido su derecho al voto a las 10:30 horas en el IES Goya de Zaragoza. Alegría ha animado a que todo el mundo participe en los comicios. «Que nadie se quede en casa. Se decide el presente y futuro de nuestra tierra», ha enfatizado.
Estos son los porcentajes de participación por el momento
- Huesca: 10,42% de participación, 17.207 votantes (con el 99,42% comunicado)
- Teruel: 10,81%, 10.861 votantes (con el 99,95% comunicado)
- Zaragoza: 10,93%, 78.972 votantes (con el 99,52% comunicado)
Es la primera vez que se ofrecen datos de participación a estas horas de la mañana
En estas elecciones autonómicas de Aragón se ha ofrecido por primera vez un avance de participación a las 11:00 de la mañana, por lo que no es posible hacer comparativa con los datos de 2023.
Mar Vaquero agradece la participación electoral
La vicepresidenta aragonesa aprovecha su segunda comparecencia para volver a agradecer a todos los que intervienen en esta jornada electoral. Especialmente al trabajo de «todos los empleados públicos que están distribuidos por todo el territorio, en este centro de difusión de datos y los que han trabajo en estos días de atrás para poner en marcha este dispositivo».
El candidato de Aragón-Teruel existe también ha votado ya
El candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha votado en Navarrete del Río, localidad del municipio de Calamocha en la que le corresponde votar, al no haber colegio electoral en Cutanda, su lugar de residencia, cuenta Ismael Poveda
Comparece Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón
Los colegios electorales de Aragón han abierto «con total normalidad» según Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón, quien también confirma que todas las mesas estaban constituidas a las 09:30 de la mañana
La participación es del 10,78%
Por el momento, la participación en esta jornada electoral es del 10,78%.
¿Qué ocurre si hay cola cuando vayan a cerrar los colegios?
Si a las 20:00 horas hay personas dentro del colegio electoral o en la cola esperando para votar, todas ellas tienen derecho a emitir su voto.
La mesa electoral entrega un número o controla el acceso para garantizar que solo voten quienes estaban presentes en el momento exacto del cierre.
¿Qué pasa si no se acude a una mesa electoral?
No acudir a una mesa electoral sin causa justificada es considerado un delito electoral. La LOREG establece sanciones que pueden incluir:
- Multas económicas.
- Penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a veinticuatro meses, en los casos más graves.
- Antecedentes penales, si hay condena firme.
Si una persona designada no se presenta el día de las elecciones y no ha sido excusada previamente, la ausencia se comunica automáticamente a la autoridad judicial.
Pilar Alegría pide una «participación masiva» en las elecciones de Aragón
La candidata del POSE en las elecciones de Aragón ha acudido a votar sobre las 10:30 horas de este domingo en el colegio Goya de Zaragoza y ha deseado antes de hacerlo una «buena jornada electoral» y ha pedido a los aragoneses que «se animen a votar y que no se queden en casa». También ha destacado la «importancia de estas elecciones» y ha pedido «una gran movilización de los aragoneses para acudir a las urnas».
Leves incidencias en la constitución de las mesas electorales
En el comunicado del Gobierno aragonés también se ha informado de que solo ha habido incidencias leves, dentro de lo normal, en la constitución de las mesas: «Algunas justificaciones de presidentes o vocales de las mesas que se han remitido a la Junta Electoral para no participar en el proceso».
Azcón anima a votar a la población
Jorge Azcón, candidato del PP a las elecciones de Aragón, ha votado a las 10.15 horas en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza acompañado de su familia. Tras saludar a los miembros de diferentes mesas electorales y a la salida del instituto ha animado a los aragoneses a «votar, votar y votar».
Vota Pilar Alegría
Acaba de votar Pilar Alegría, la candidata del PSOE para estas elecciones de Aragón.
El reparto de los 67 escaños: mínimos y población
El modelo combina un criterio territorial con otro poblacional:
- 14 escaños fijos para cada provincia (42 en total).
- 25 escaños adicionales que se reparten en función de la población de cada circunscripción.
¿Quién ganó las anteriores elecciones?
El Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de Aragón de 2023. Con aproximadamente 35,55% de los votos, el PP logró 28 escaños en las Cortes de Aragón, el parlamento regional, que cuenta en total con 67 diputados. Este resultado supuso un avance claro respecto a elecciones anteriores y le permitió ocupar una posición privilegiada para la formación de Gobierno.
Vota Jorge Azcón
El candidato del PP aragonés, Jorge Azcón, acaba de votar en esta jornada electoral.
Vota también Tomás Guitarte, candidato de Coalición Existe
Tomás Guitarte ha votado pasadas las diez de la mañana en el único colegio de Navarrete del Río, cerca de su pueblo Cutanda, que tiene solo 98 habitantes.
Vota Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida en Aragón
Marta Abengochea, coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, ha sido la primera en ejercer su derecho a voto este 8F y lo ha hecho en el colegio público Parque Venecia, Zaragoza.
Comparecencia del Gobierno de Aragón a las 10:00 horas
Está previsto que el Gobierno de Aragón comparezca a las 10:00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Posteriormente, se facilitará el porcentaje de participación a las 11:15, a las 14:00 y a las 18:00 horas en esta jornada electoral.
Constituidas el 100% de las mesas electorales
A las 09:30 de esta mañana ya se habían constituido todas las mesas electorales en Aragón. Además, también está constituido el 100% del censo, 991.892 de un total de 991.892.
¿Dónde se consultan los resultados?
Los resultados oficiales provisionales pueden seguirse a través del portal de elecciones del Gobierno de Aragón, donde se publicarán los datos conforme avance el escrutinio, a partir de la información facilitada por la Administración electoral.
Además, el Gobierno de Aragón pondrá a disposición de la ciudadanía una aplicación móvil oficial para seguir en tiempo real los datos de participación y escrutinio de las elecciones autonómicas, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.
A las 11:15 se conocerán los primeros datos de participación.
A las 11:15 horas se conocerán los primeros datos de participación de esta jornada electoral.
¿Cuándo salen los resultados de estas elecciones?
Una vez comenzado el escrutinio, los primeros resultados provisionales suelen conocerse al cabo de una o dos horas después del cierre de los colegios. Los primeros datos fiables sobre tendencia y recuento parcial se harán públicos entre las 21:30 y las 23:00 horas de la noche electoral.
¿Cuánta gente está llamada a las urnas?
Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a las urnas este domingo: 755.077 en la provincia de Zaragoza; 175.184 en Huesca y 106.060 en Teruel. Aragón celebra en solitario estas elecciones.
¿Cuántos suplentes hay en una mesa electoral?
Se designan dos suplentes por cada persona que integra la mesa: dos por cada uno de los vocales y dos suplentes para el presidente. Lo que hace un total de nueve personas por cada mesa.
Elecciones adelantadas
Esta cita electoral llega después de que, el pasado 15 de diciembre, Jorge Azcón (PP) adelantara los comicios «ante la irresponsabilidad de la oposición» y la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos.
Así son las funciones del presidente de una mesa electoral
Tanto el presidente de mesa como los vocales y los suplentes deben reunirse a las 08:00 de la mañana en el colegio electoral que les corresponda. Tras una reunión previa al inicio del comienzo de las votaciones, el presidente acompañado de los vocales, debe comprobar que dispone de todo el material necesario para las votaciones (urnas, cabina de votación, sobres, papeletas, listas de censo, actas, listas de votantes, certificados de votación, plantilla auxiliar, copias del nombramiento de los interventores, sobres y recibos de entrega). Si alguno de estos elementos no está, el presidente debe ser el encargado de avisar a la Junta Electoral de Zona.
Durante estas elecciones habrá un sistema de Inteligencia Artificial
Durante estas elecciones autonómicas habrá un sistema de Inteligencia Artificial para supervisar, cotejar información y alertar de posibles errores humanos en la transmisión de los datos. Esta IA viene implementada en 1.274 tablets que han sido repartidas por la Comunidad.
Abren los colegios electorales
Acaban de abrir los colegios electorales para que comience de forma oficial la jornada electoral en la Comunidad de Aragón.
¿Qué partidos se presentan?
Los principales partidos que se presentan a las elecciones son:
- Partido Popular (PP)
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Vox
- Chunta Aragonesista (CHA)
- Aragón-Teruel Existe
- Podemos-Alianza Verde
- Izquierda Unida-Movimiento Sumar
- Partido Aragonés (PAR)
- Se Acabó La Fiesta (SALF)
- Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)
- Escaños en Blanco
- Coalición Aragonesa
- Por un Mundo Más Justo
- Partido Comunista de los Trabajadores de España
- Entre Todos Bajo/Baix Cinca
¿Quiénes son los candidatos?
¿Hasta qué hora se puede votar hoy?
El cierre de los colegios electorales en Aragón está previsto a las 20:00 horas. A partir de esa hora, solo podrán votar aquellas personas que ya se encuentren dentro del colegio o esperando en la fila antes del cierre, según marca la ley electoral.
¿Cómo sé donde votar?
Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en estas elecciones:
- La tarjeta censal: la envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector y en ella aparece tu nombre y dirección, el lugar donde tienes que votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrás votar.
- Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo, indicando el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
- A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:
Acceder a la página web del INE e ir al apartado Sede electrónica.
¿Cuándo abren los colegios electorales?
Los colegios electorales abren sus puertas a partir de las 09:00 horas, y según los patrones habituales, las mejores horas para ir a votar son:
- A primera hora (9:00–10:00): suele ser un momento muy fluido: el colegio acaba de abrir y aún no se han formado colas.
- A media mañana (11:30–13:00): otra franja bastante cómoda, cuando ya ha pasado el pico inicial y antes de la hora de comer.
- Media tarde (16:30–18:00): normalmente baja la afluencia tras la comida y antes del último empujón del día.
Pilar Alegría votará a las 10:30
En Zaragoza, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ejerce su derecho al voto en el IES Goya. Avenida Francisco de Goya, 45.
Azcón votará a las 10:00 horas
En Zaragoza, el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejerce su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar. Paseo de los Reyes de Aragón, 20.
Arranca la jornada electoral en Aragón 2026
Hoy, domingo 8 de febrero, Aragón celebra los comicios autonómicos para presidir el Gobierno de Aragón la próxima legislatura. Por primera vez, la comunidad ha adelantado las elecciones después de que Jorge Azcón decidiera hacerlo ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.
Quién ha ganado las elecciones de Aragón
El recuento de votos en las elecciones de Aragón continúa y con el 9% escrutado, el PP se quedaría en 26 escaños, el PSOE perdería 3 y Vox subiría con mucha fuerza siendo clave para gobernar.