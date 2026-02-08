Resultados de las elecciones de Aragón en directo | Cómo va el escrutinio, quién ha ganado y última hora de PP, PSOE y Vox

Aragón se enfrenta a una jornada electoral hoy domingo, 8 de febrero de 2026, para celebrar unas elecciones autonómicas anticipadas por primera vez. Los colegios electorales ya han cerrado sus puertas y el escrutinio ha arrancado. Aunque por el momento no se conoce quién ha ganado las elecciones en Aragón 2026, los primeros sondeos le dan la victoria al PP de Jorge Azcón.

Candidatos y partidos principales en las elecciones de Aragón 2026

En la pugna por la presidencia del Gobierno de Aragón compiten figuras políticas de distintos partidos. Entre los principales candidatos con posibilidad de liderar el próximo Ejecutivo autonómico destacan:

Jorge Azcón (Partido Popular – PP): Actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Azcón busca ampliar la representación de su partido en las Cortes. Con experiencia política local y autonómica, ha sido alcalde de Zaragoza y lidera la lista en una campaña centrada en la estabilidad y la gestión regional.

Actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Azcón busca ampliar la representación de su partido en las Cortes. Con experiencia política local y autonómica, ha sido alcalde de Zaragoza y lidera la lista en una campaña centrada en la estabilidad y la gestión regional. Pilar Alegría (PSOE): La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la exministra y secretaria general del partido en Aragón. Alegría representa la apuesta socialista para recuperar el liderazgo en la comunidad tras años de gobierno popular.

La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la exministra y secretaria general del partido en Aragón. Alegría representa la apuesta socialista para recuperar el liderazgo en la comunidad tras años de gobierno popular. Alejandro Nolasco (Vox) : Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y candidato de la formación de derechas, Nolasco repite como cabeza de lista con la intención de consolidar y ampliar la presencia de Vox en el parlamento regional.

: Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y candidato de la formación de derechas, Nolasco repite como cabeza de lista con la intención de consolidar y ampliar la presencia de Vox en el parlamento regional. Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista – CHA): Diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar representando a CHA, Pueyo encabeza la candidatura de Chunta Aragonesista, partido regionalista con un enfoque progresista y de defensa de los intereses de Aragón.

Diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar representando a CHA, Pueyo encabeza la candidatura de Chunta Aragonesista, partido regionalista con un enfoque progresista y de defensa de los intereses de Aragón. Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar): La líder de Izquierda Unida Aragón es la candidata de la coalición IU–Movimiento Sumar, uniendo fuerzas de la izquierda para intentar frenar el avance de los bloques conservadores

Además de estos partidos políticos, hay otros que se presentan en al menos una de las tres circunscripciones (Huesca, Teruel y Zaragoza). Aragón-Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, Se Acabó La Fiesta (SALF), Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), Coalición Aragonesa, Por un Mundo Más Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Entre Todos Bajo/Baix Cinca.