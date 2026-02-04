Quién es Jorge Pueyo: su edad, de dónde es, de qué partido es, su sueldo, trayectoria…

Jorge Pueyo Sanz es una de las figuras políticas más destacadas de Chunta Aragonesista (CHA), con proyección tanto en la política estatal como en la autonómica aragonesa. Abogado, divulgador lingüístico, presentador de televisión y diputado, Pueyo se ha convertido en una voz joven y crítica dentro del panorama político español, especialmente en defensa del aragonés y de los intereses de Aragón en el Congreso de los Diputados.

Qué edad tiene

Jorge Pueyo nació el 31 de octubre de 1995 en Huesca (30 años). Su origen rural ha influido en gran parte de su discurso político, centrado en la defensa de Aragón y en la lucha contra la despoblación. Aunque ejerce como diputado en Madrid, su residencia habitual está vinculada a Aragón, donde mantiene un contacto directo con su circunscripción y las comarcas que representa.

Dónde nació y dónde vive

Jorge Pueyo nació en Fonz (Huesca), un pequeño municipio de la comarca del Cinca Medio en Aragón. Su origen rural ha influido en gran parte de su discurso político, centrado en la defensa de Aragón y en la lucha contra la despoblación. Su residencia habitual está vinculada a Aragón, donde mantiene un contacto directo con su circunscripción y las comarcas que representa.

De qué partido es

Jorge Pueyo es militante de Chunta Aragonesista (CHA) desde hace más de una década y ha desarrollado gran parte de su trayectoria política dentro de esta formación. CHA es un partido nacionalista e izquierdista que defiende los intereses de Aragón y tiene presencia en las cortes autonómicas, así como en coaliciones como Sumar a nivel estatal.

Sus cargos y trayectoria política

Jorge Pueyo es abogado de formación, presentador y divulgador del aragonés en Aragón TV, donde ha participado en programas como Charrín Charrán y A escampar la boira. En junio de 2023 fue elegido candidato número uno por Zaragoza de la coalición CHA-Sumar para las elecciones generales y, desde agosto de 2023, ocupó un escaño como diputado en el Congreso. Durante su etapa en Madrid, también ejerció como portavoz adjunto del grupo plurinacional Sumar. En diciembre de 2025 fue ratificado como candidato de Chunta Aragonesista para las elecciones autonómicas de Aragón de febrero de 2026.

Su huelga de hambre

En noviembre de 2024, Jorge Pueyo protagonizó una huelga de hambre en solidaridad con el pueblo palestino, iniciada el 19 de noviembre y en la que se alimentó únicamente de agua y café durante varios días. Su objetivo era «visibilizar el sufrimiento de la población en Gaza» y apoyar la iniciativa de la Casa de Palestina en Aragón. La acción de Pueyo buscaba llamar la atención sobre la situación humanitaria en el conflicto y sumar su voz a la de otros activistas que también realizaban ayunos como forma de protesta, recibiendo respaldo de distintas organizaciones y figuras políticas.