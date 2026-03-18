Así es la vida de Jan Oblak: edad, de dónde es, pareja, sueldo y cuántos Zamoras lleva

Jan Oblak (Škofja Loka, 7 de enero de 1993) no estará este miércoles en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League que enfrenta al Atlético contra el Tottenham. El portero esloveno sufrió una distensión muscular en el costado en un entrenamiento y esta dolencia ya le hizo perderse el duelo del sábado ante el Getafe. Habrá que ver si está en condiciones de saltar al Bernabéu el próximo domingo (21.00 horas) para la disputa del derbi de la Liga contra el Real Madrid.

Juan Musso será el portero titular del Atlético de Madrid en el duelo en el que los de Simeone defenderán el 5-2 cosechado ante el Tottenham en el partido de ida disputado en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco no podrá disponer de su portero titular después de lesionarse en el entrenamiento del pasado viernes. El meta se ha quedado en Madrid recuperándose con el objetivo de estar en el derbi del próximo domingo.

Cuántos años tiene Jan Oblak

Jan Oblak cumplió el pasado 7 de enero 33 años. El portero tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el próximo 2028, fecha en la que tendrá 35 años. El ex del Benfica llegó al cuadro rojiblanco en verano de 2014 y, si termina el contrato, cumplirá 14 años en el Metropolitano.

Dónde nació Oblak y de qué país es

Jan Oblak nació el 7 de enero de 1993 en la ciudad de Škofja Loka, en Eslovenia. El portero del Atlético de Madrid es uno de los futbolistas más importantes de la historia de este país.

Cuánto dinero cobra Oblak

Jan Oblak tiene uno de los contratos más altos de la plantilla del Atlético de Madrid, ya que recibe 20 millones de euros brutos anuales. Tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2028.

Quién es la pareja de Jan Oblak

Jan Oblak tiene una relación sentimental con la tenista serbia Olga Danilovic. A sus 25 años ocupa el puesto 87 del ranking de la WTA en dobles y su récord está en el puesto número 32. Es hija del ex jugador de baloncesto serbio Predrag Danilovic. Su primer título en individuales fue en 2018 en Moscú y al portero del Atlético de Madrid se le ha visto en alguna ocasión en algún torneo, como Roland Garros.

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Cuántos Zamoras ha ganado Oblak

Jan Oblak es el portero con más Zamoras de la historia de la Liga. El portero del Atlético de Madrid, que llegó al club rojiblanco en 2014, ha ganado en seis ocasiones el premio al portero menos goleado de la competición, algo que no ha conseguido nadie hasta la fecha.

Jan Oblak ha ganado el Zamora en estas temporadas: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 y 2024/25.