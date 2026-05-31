Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de octavos de Roland Garros 2026 en vivo

Rafa Jódar y Pablo Carreño se miden en un duelo entre tenistas españoles en octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Partidazo en París entre los dos únicos tenistas de nuestro país que quedan en liza en Roland Garros. Esto asegurará que habrá un español sí o sí en la ronda de cuartos de este torneo. Sigue en vivo y en directo online el partido de octavos de Roland Garros de Rafa Jódar ante Pablo Carreño.

Partidazo en Roland Garros entre dos generaciones de tenistas españoles. Por un lado, la nueva sensación, Rafa Jódar, que con sólo 19 años ha irrumpido en el circuito con una fuerza impresionante. En su primer año en Roland Garros, está ya en octavos. Por otro lado, un jugador tan experimentado como Pablo Carreño, con 34 años, que tiene aquí una gran oportunidad de llegar a cuartos.

Jódar – Carreño en directo en Roland Garros

En OKDIARIO te contamos minuto a minuto, en vivo y en directo, este gran partido de Roland Garros entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, un duelo español de grandes emociones que no arrancará antes de las 13:00 horas. Sigue la emoción del mejor tenis aquí.