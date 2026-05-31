Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de octavos de Roland Garros 2026 en vivo
Sigue en vivo y en directo el partido de octavos de Roland Garros de Rafa Jódar ante Pablo Carreño
De ‘sparring’ a rival, la intrahistoria del partido de Jódar y Carreño en Roland Garros: «Era delgadito»
Rafa Jódar y Pablo Carreño se miden en un duelo entre tenistas españoles en octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Partidazo en París entre los dos únicos tenistas de nuestro país que quedan en liza en Roland Garros. Esto asegurará que habrá un español sí o sí en la ronda de cuartos de este torneo. Sigue en vivo y en directo online el partido de octavos de Roland Garros de Rafa Jódar ante Pablo Carreño.
Partidazo en Roland Garros entre dos generaciones de tenistas españoles. Por un lado, la nueva sensación, Rafa Jódar, que con sólo 19 años ha irrumpido en el circuito con una fuerza impresionante. En su primer año en Roland Garros, está ya en octavos. Por otro lado, un jugador tan experimentado como Pablo Carreño, con 34 años, que tiene aquí una gran oportunidad de llegar a cuartos.
Jódar – Carreño en directo en Roland Garros
En OKDIARIO te contamos minuto a minuto, en vivo y en directo, este gran partido de Roland Garros entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, un duelo español de grandes emociones que no arrancará antes de las 13:00 horas. Sigue la emoción del mejor tenis aquí.
4-6, 4-5
Jódar salva la primera
Responde el madrileño y vamos al enésimo deuce.
4-6, 4-5
¡Punto de set, Carreño!
¿Lo salvará Jódar? Carreño a un paso del 0-2.
4-6, 4-5
Jódar no pierde el primer tren
No falla al servicio el madrileño y ahora intentará frenar el 0-2 en sets de Carreño al resto. Cometió una doble falta, pero no perdona con el 40-30 a favor. Se ha quitado la gorra y todo Rafa hace un rato. Muy concentrado a por el break.
4-6, 3-5
Carreño impone su veteranía
Y empieza a desesperar a Jódar que golpea al aire con la raqueta. Nuevo juego del asturiano, que restará para llevarse el segundo set, algo totalmente inesperado.
4-6, 3-4
De lo eterno a lo fugaz, Jódar
Del interminable servicio de Carreño al rapidísimo de Jódar para poner el 3-4 en el segundo set.
4-6, 2-4
¡La aprovecha Rafa!
Del 0-4 al 2-4. Crece Jódar en el partido tras encadenar bastantes varapalos de veteranía de Carreño. En su mano ahora acercarse a la igualdad en el segundo set.
4-6, 1-4
¡Revesazo de Carreño!
Que volvía a poner el 40-40… hasta otra bola de break para Jódar.
4-6, 1-4
Jódar, bola de break
Oportunidad de oro para el madrileño en Roland Garros. Tercera para él y lleva 1/2.
4-6, 1-4
¡Perdona Carreño!
Se le va larga la dejada a una mano a Pablo y volvemos al deuce. Interminable este juego entre los dos españoles. Se nota que es decisivo en el segundo set y en el partido.
4-6, 1-4
El juego más largo
Y de los más igualados. Vuelve a dar la cara Jódar, que necesita este break como agua de mayo para no verse 1-5. Ventaja para el asturiano.
4-6, 1-4
¡Al fin Jódar… y en blanco!
Al fin gana Rafa Jódar un juego… tras nueve de Carreño consecutivos. Lo hace además en blanco, a su servicio, recuperando algo de sensaciones. Lo sigue teniendo muy difícil el madrileño.
4-6, 0-4
¡Carreño pone el 0-4 a favor!
Carreño está machacando a Jódar. Se puso el madrileño 30-0 en este juego, pero el asturiano lo remonta y suma su noveno juego consecutivo.
4-6, 0-3
Jódar está KO
¡Otro break de Carreño! Es un recital del asturiano, que lleva ¡ocho juegos consecutivos! Jódar está totalmente KO en este duelo.
4-6, 0-2
Carreño saca su saque
Con alguna complicación que otra, en otro juego que se fue al deuce (como la mayoría), Carreño conserva su saque y mantiene la ventaja en este segundo set.
4-6, 0-1
Break de Carreño ante un Jódar hundido
El segundo set empieza como acabó el primero. Jódar, hundido, incapaz de encontrar un buen juego, pierde su saque y Carreño se pone por delante como un ciclón.
4-6
¡SET PARA PABLO CARREÑO!
Pablo Carreño gana su saque y cierra el primer set con un triunfo increíble (4-6). Jódar iba ganando 4-1… y se lo acaba llevando Carreño. Tremendo primer set en este duelo español de octavos en Roland Garros.
4-5
¡Y remonta Carreño con un break!
Ojo porque Pablo Carreño se pone en ventaja en el set y saca para ganarlo tras hacer un break a Jódar. Cuarto juego consecutivo, que pasa de perder 4-1 a 4-5. Increíble la resurrección del asturiano, que tuvo hasta cuatro bolas de break en un juego larguísimo de más de nueve minutos.
4-4
¡Empata Carreño!
Gran nivel del asturiano, que ha remontado un 4-1 para igualar el primer set. Le costó al resto, pero no falla en su saque sin dar opción a Jódar, que tuvo muy de cara un partido que ahora busca nuevo dueño.
4-3
¡A la octava va la vencida!
¡Break de Carreño para tener en su mano igualar el primer set! Ha necesitado ocho bolas de rotura en el primer set para amarrar el break y esto se aprieta más. Sacará Pablo.
4-2
No entra la derecha de Jódar
Y sigue el deuce. Pidió el madrileño al juez de silla que bajase a marcar su derechazo y el ojo de halcón marca que no dio en la línea. Sigue el deuce en un juego que se está alargando mucho.
4-2
¡Séptimo perdón de Carreño!
No le están saliendo las cosas al asturiano a la hora de la verdad. Vuelve a perdonar una bola de break y sigue el deuce en el primer set.
4-2
Otra bola de break que desaprovecha Carreño
Y son seis ya… aunque es Jódar ahora quien falla y vuelve a poner el deuce.
4-2
Carreño hace su segundo
Juegos ahora mucho más largos que antes en un duelo nacional que alcanza la media hora con 4-2 en el primer set a favor de Jódar.
4-1
Jódar y Carreño se agigantan
Nueva bola de break para el madrileño y la salva de forma espectacular el asturiano.
4-1
Y Rafa se lo lleva
Jódar se recompone del arranque de veteranía de Carreño y no falla en su saque. Recordemos que en el primer set el asturiano ha tenido un total de cuatro bolas de break, pero no ha amarrado ni una. De ahí el 4-1 en un partido, insistimos, con mucho ritmo.
3-1
¡Otra que salva Jódar!
Qué gran partido estamos viendo. Globo de Rafa para la carrera imposible de Carreño seguido de derechazo para tener pelota de juego.
3-1
Jódar salva las dos
Bonito tenis con intercambios muy largos el que estamos viendo en París. Qué gran revés en paralelo para lograr otra bola de break Carreño. Había remontado de 15-40 a 40 iguales el madrileño antes.
3-1
¡Derechazo y bola de break!
Ojo que Carreño se asienta y pone el 15-40 con un gran golpe de derechas. Peligro para Jódar, que tenía tres juegos de ventaja hace escasos minutos.
3-1
Juego en blanco para Carreño
Asoma la cabeza Pablo con un gran intercambio al saque. 3-1 el primer set en una Suzanne Lenglen, por cierto, sin rastro de sol. La humedad existe, pero desde luego no es el calor que venía haciendo estos días y que acabó con el número uno, Jannik Sinner.
3-0
Dejadita de Carreño
Tenis de quilates. Quiere remontar el asturiano y comienza con paso firme una nueva oportunidad al servicio. Buena dejada, fallo de Jódar y 0-30 a favor.
3-0
Por la vía rápida Jódar
3-0 en nueve minutos del madrileño. Carreño empezó bien, pero al resto no ha tenido nada que hacer esta vez. Primer set muy de cara para Jódar.
2-0
¡Lo machaca en la red!
Qué gran punto de Jódar para amarrar el break y ponerse por delante en el primer set. Aplaude el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román.
1-0
Bola de break de Jódar
Comenzaba Rafa con un impresionante revés para forzar el error de Carreño y cabalga hacia el 40-15 tras una bola a la red del asturiano. Ambos han tenido opción de romper en los dos primeros juegos. ¿Lo hará Jódar?
1-0
El primero es de Jódar
Lo cierra en el deuce el madrileño con otro error no forzado de Carreño. 1-0 para Jódar de salida.
La salva Jódar
Y tiene bola de juego ahora el madrileño.
Bola de break de Carreño
Sale a pelear en octavos de final Pablo y pone el primer juego 30-40 tras empezar cediendo los dos primeros puntos.
¡Empieza el partido!
Con punto de derechas de Jódar, que comienza sirviendo ante Carreño. Ahora falla el asturiano y Rafa encarrila el juego: 30-0.
Roland Garros se acuerda de Alcaraz
Bonita pancarta la que enfocan en la grada con el siguiente mensaje: «Carlos, te echamos de menos». París no se olvida del dos últimas veces campeón del Grand Slam, que este año se lo ha perdido por su dichosa lesión de muñeca. Volverá más fuerte… quizá de ver coronarse a otro español.
Ya calientan
Jódar y Carreño saltan a la Suzanne Lenglen y ya pelotean antes de un choque que empezará en breve.
Cuántos españoles quedan en Roland Garros
De este Jódar-Carreño que empezará en unos minutos, inevitablemente, se eliminará otro tenista de nuestro país. En el cuadro masculino, sólo quedará uno de los dos, mientras que en el femenino ya no queda ninguna. La suerte ha querido que dos españoles se enfrenten en octavos de final.
¡Duelo español a la vista!
Acaba de terminar el partido entre Cirstea y Wang en la Suzanne Lenglen (segunda pista en orden de capacidad) con victoria de la rumana y en cuanto se despeje, saltarán a calentar los dos españoles. ¡Duelazo nacional a la vista en Roland Garros!
Rafa Jódar – Pablo Carreño en directo
¡Bienvenidos! Comenzamos la narración en vivo y en directo del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Roland Garros. Es la ronda de octavos en un duelo entre tenistas españoles. ¡Comenzamos!
4-6, 4-6
¡A la segunda, el segundo de Carreño!
Increíble actuación del asturiano, que está a un set más de meterse en cuartos de final contra la revelación de la temporada, su compatriota Jódar que no se está encontrando este domingo en París. No perdonó el asturiano a la segunda bola de set y amarra el 0-2 con 4-6 y 4-6 con casi dos horas de partido disputadas.