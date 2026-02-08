Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Escrutinio y última hora de los votos, escaños y posibles pactos de partidos políticos
Sigue en directo la última hora de las votaciones en las elecciones de Aragón 2026 de hoy domingo, 8 de febrero: los datos de participación, resultados y última hora de los candidatos principales.
Aragón se enfrenta a una jornada electoral hoy domingo, 8 de febrero de 2026 para celebrar unas elecciones autonómicas anticipadas por primera vez. Los comicios se han convocado después de que el presidente Jorge Azcón decidiera adelantarlos ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.
En total, son 14 las candidaturas para las elecciones aragonesas que se presentan con un amplio espectro político muy segmentado. Estos son los candidatos principales que se presentan a las elecciones autonómicas de Aragón este domingo, 8 de febrero de 2026.
Candidatos y partidos principales en las elecciones de Aragón 2026
En la pugna por la presidencia del Gobierno de Aragón compiten figuras políticas de distintos partidos. Entre los principales candidatos con posibilidad de liderar el próximo Ejecutivo autonómico destacan:
- Jorge Azcón (Partido Popular – PP): Actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Azcón busca ampliar la representación de su partido en las Cortes. Con experiencia política local y autonómica, ha sido alcalde de Zaragoza y lidera la lista en una campaña centrada en la estabilidad y la gestión regional.
- Pilar Alegría (PSOE): La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la exministra y secretaria general del partido en Aragón. Alegría representa la apuesta socialista para recuperar el liderazgo en la comunidad tras años de gobierno popular.
- Alejandro Nolasco (Vox): Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y candidato de la formación de derechas, Nolasco repite como cabeza de lista con la intención de consolidar y ampliar la presencia de Vox en el parlamento regional.
- Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista – CHA): Diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar representando a CHA, Pueyo encabeza la candidatura de Chunta Aragonesista, partido regionalista con un enfoque progresista y de defensa de los intereses de Aragón.
- Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar): La líder de Izquierda Unida Aragón es la candidata de la coalición IU–Movimiento Sumar, uniendo fuerzas de la izquierda para intentar frenar el avance de los bloques conservadores
Además de estos partidos políticos, hay otros que se presentan en al menos una de las tres circunscripciones (Huesca, Teruel y Zaragoza). Aragón-Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, Se Acabó La Fiesta (SALF), Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), Coalición Aragonesa, Por un Mundo Más Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Entre Todos Bajo/Baix Cinca.
¿Hasta qué hora se puede votar hoy?
El cierre de los colegios electorales en Aragón está previsto a las 20:00 horas. A partir de esa hora, solo podrán votar aquellas personas que ya se encuentren dentro del colegio o esperando en la fila antes del cierre, según marca la ley electoral.
¿Cómo sé donde votar?
Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en estas elecciones:
- La tarjeta censal: la envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector y en ella aparece tu nombre y dirección, el lugar donde tienes que votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrás votar.
- Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo, indicando el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
- A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:
Acceder a la página web del INE e ir al apartado Sede electrónica.
¿Cuándo abren los colegios electorales?
Los colegios electorales abren sus puertas a partir de las 09:00 horas, y según los patrones habituales, las mejores horas para ir a votar son:
- A primera hora (9:00–10:00): suele ser un momento muy fluido: el colegio acaba de abrir y aún no se han formado colas.
- A media mañana (11:30–13:00): otra franja bastante cómoda, cuando ya ha pasado el pico inicial y antes de la hora de comer.
- Media tarde (16:30–18:00): normalmente baja la afluencia tras la comida y antes del último empujón del día.
Pilar Alegría votará a las 10:30
En Zaragoza, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ejerce su derecho al voto en el IES Goya. Avenida Francisco de Goya, 45.
Azcón votará a las 10:00 horas
En Zaragoza, el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejerce su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar. Paseo de los Reyes de Aragón, 20.
Arranca la jornada electoral en Aragón 2026
Hoy, domingo 8 de febrero, Aragón celebra los comicios autonómicos para presidir el Gobierno de Aragón la próxima legislatura. Por primera vez, la comunidad ha adelantado las elecciones después de que Jorge Azcón decidiera hacerlo ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.
