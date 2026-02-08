Cómo quedaron las elecciones de Aragón en 2023

Este domingo han tenido lugar las elecciones a la presidencia de Aragón tras la decisión de Jorge Azcón de adelantar los comicios que debían celebrarse en 2027.

El líder popular de los aragoneses aspira a mejorar el resultado de las elecciones de 2023 para intentar no depender de Vox, aunque todas las encuestas deparan un resultado parecido en el sentido de que el PP necesitará al partido de Santiago Abascal. Pero, ¿qué pasó en los comicios del 28 de mayo de 2023?

Resultados de las elecciones de Aragón en 2023

El PP ganó las elecciones autonómicas de Aragón, convirtiéndose en la fuerza más votada y logrando un cambio de ciclo político en la comunidad. El Partido Popular obtuvo 237.817 votos (35%) y consiguió 28 escaños en las Cortes de Aragón, que cuentan con un total de 67 diputados.

El PSOE, que había gobernado Aragón durante la anterior legislatura, fue la segunda fuerza más votada con 197.919 votos (29,55%) y obtuvo 23 escaños. A pesar de mantener un resultado sólido, los socialistas no lograron sumar apoyos suficientes para revalidar el gobierno.

Vox se consolidó como tercer partido con 7 escaños y 11,24% de los votos (75.349 votos), un resultado clave para la formación del nuevo Gobierno. Tras las negociaciones posteriores a los comicios, el Partido Popular alcanzó un acuerdo de coalición con el partido verde que permitió la investidura.

En el resto del arco parlamentario, Chunta Aragonesista (CHA) obtuvo 3 escaños (5,10%), manteniendo una presencia relevante aunque lejos de sus mejores resultados históricos. Teruel Existe, integrada en la candidatura Aragón Existe, también logró 3 diputados (4,95%).

Las fuerzas a la izquierda del PSOE sufrieron un gran retroceso. Podemos–Alianza Verde e Izquierda Unida obtuvieron un escaño cada una, mientras que el Partido Aragonés (PAR) quedó reducido igualmente a un único diputado, reflejando una fuerte pérdida de apoyo electoral.