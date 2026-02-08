Vox denuncia al alcalde de Aínsa (Aragón) por hacer campaña para el PSOE en plena jornada de reflexión

La jornada de reflexión previa a las elecciones a las Cortes de Aragón se ha saldado con una denuncia que puede tener graves consecuencias para el alcalde socialista de Aínsa-Sobrarbe. Vox ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Provincial una presunta infracción cometida por el regidor socialista Enrique Pueyo García, que habría aprovechado sus redes sociales para pedir el voto al PSOE en un día en el que la ley prohíbe tajantemente cualquier acto de campaña.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, el alcalde socialista difundió en su perfil público de Instagram, durante la mañana del sábado 8 de febrero, varias publicaciones de claro contenido electoral. Las capturas de pantalla aportadas por Vox muestran imágenes con los lemas de campaña del PSOE «Vamos a hacerlo», «Por Aragón», «Por tus derechos» y «Todos tus votos cuentan», así como una fotografía de la candidata socialista Pilar Alegría. Todo ello con los colores corporativos del partido y en un formato inequívocamente propagandístico.

La denuncia presentada por el representante electoral general de Vox es clara: las publicaciones del alcalde vulneran los artículos 50 y 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que obligan a las autoridades públicas a mantener la neutralidad institucional y prohíben expresamente la difusión de propaganda electoral una vez concluida la campaña oficial.

La jornada de reflexión, recuerda Vox en su escrito, está concebida para crear «un marco de serenidad» que permita al elector decidir su voto sin presiones ni condicionamientos externos. Una garantía democrática que el alcalde de Aínsa-Sobrarbe habría pisoteado utilizando su cargo y su exposición pública para favorecer al PSOE.

La formación de Santiago Abascal cita además jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones de la Junta Electoral Central que dejan claro que la prohibición de hacer campaña se extiende también a las redes sociales, un terreno en el que algunos cargos públicos socialistas parecen creerse por encima de la ley.

Posible delito electoral

Vox no se ha limitado a pedir explicaciones. En su denuncia, la formación solicita formalmente que se incoe un expediente sancionador contra Enrique Pueyo García, que se ordene la retirada inmediata de las publicaciones y que se valore si los hechos pueden ser constitutivos de un delito electoral conforme al artículo 144.1 de la LOREG.

Este precepto no es baladí: contempla penas de prisión de tres meses a un año, además de sanciones económicas, para aquellos que realicen actos de propaganda electoral fuera del periodo legalmente establecido. Si la Junta Electoral Provincial aprecia indicios de delito, el caso podría acabar en manos del Ministerio Fiscal.