Sánchez sacrifica a Alegría y el PP de Azcón sueña con el milagro de no depender de un Vox disparado

Aragón vota hoy en un escenario sin precedentes por varios motivos: nunca el PSOE se había asomado a un hundimiento tan severo; nunca las marcas nacionales de la derecha habían contado con tan holgado respaldo electoral augurado por las encuestas; y jamás Vox se asomaba a tener una fuerza parlamentaria del calibre que le pronostican los sondeos. A partir de ahí, ante esta cita con las urnas, quedan escasas incógnitas, aunque relevantes. Las fundamentales: qué va a ser de la socialista Pilar Alegría tras la debacle que se dibuja, habida cuenta del precedente de la dimisión a la que se vio forzado Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio; y qué gobierno de coalición será capaz de armar el PP de Jorge Azcón.

Que Vox saldrá ampliamente reforzado de estos comicios en Aragón es algo que dan por seguro en el PP desde hace días. A diferencia de la extremeña Guardiola –primer test de la estrategia desplegada por Génova 13–, los de Azcón admitían que anticipar las elecciones –con el argumento cierto de no contar con Presupuestos regionales al día– no sólo no les daba posibilidad alguna de obtener una mayoría absoluta que jamás ha emanado de las urnas autonómicas en Aragón, sino que iban a reforzar a Vox, con Alejandro Nolasco como cabeza de lista.

Con este escenario, la única opción del PP de Jorge Azcón para no depender de Vox pasa por contar con fuerzas minoritarias de corte regionalista para poder prescindir de los de Abascal, por engordada que sea la representación que alcancen finalmente en las Cortes de Aragón. El pasado viernes el PP, en el mitin de cierre de campaña protagonizado por Núñez Feijóo y Azcón, se calificó de «inútil» el voto a Vox y se culpó a Vox de haber provocado este adelanto electoral por no haber apoyado la aprobación de los Presupuestos de Aragón tras haber roto el gobierno de coalición –de corta vida– que sellaron tras las elecciones autonómicas de 2023.

En el cuartel general de los populares aragoneses, y en la propia sede de Génova 13, aún fían sus esperanzas a subir electoralmente lo suficiente para poder pactar un gobierno sin Vox, con partidos minoritarios regionalistas –Aragón Existe-Teruel Existe como pieza principal–. Reconocen que ese escenario es difícil, pero no prescinden de esa esperanza hasta que el escrutinio aclare el panorama.

Por su parte, Vox llama a no autoconfiarse. Insistió en ello Abascal en el cierre de campaña, el pasado viernes. Llamó a que todo quien quiera un Vox reforzado no se quede en casa confiando en que eso es seguro, que acuda a votar este domingo. Y si Vox, como apuntan las encuestas, se confirma como reforzado aliado imprescindible para el PP de Aragón, los de Abascal cuentan ya con una lista de condiciones nítidas para aceptar un pacto de gobierno o, como mínimo, de investidura de Azcón.

El PSOE y el futuro de Alegría

En la izquierda, el hundimiento les aleja de cualquier ecuación posible. Lo más a lo que aspiran es a que la caída sea lo menos estrepitosa posible. Podemos se asoma a su extinción en las Cortes aragonesas. Y Pilar Alegría prepara ya el argumentario para intentar salvar los –sus– muebles tras el escrutinio. Alegría traicionó a Lambán en su día para prosperar en política, y lo logró a lo grande: fue aupada en tiempo récord de fugaz jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza a ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, previo temporal paso como delegada del Gobierno de Sánchez en Aragón.

A cambio de ese fulgurante ascenso ajeno a las urnas, fue fiel ejecutora de la purga desatada por Sánchez para acabar con las voces críticas en las baronías del PSOE. Alegría maniobró hasta el final para derrocar a Javier Lambán, que ya había sufrido de lleno la erosión del sanchismo en las elecciones autonómicas de 2023 –perdió la Presidencia del Gobierno aragonés– pero se mantuvo al frente del PSOE regional hasta que Sánchez dio el golpe final y lo sustituyó por Alegría. Para entonces, Lambán llevaba tiempo condenado políticamente, mientras vitalmente luchaba ya a duras penas contra el cáncer que le acabó arrebatando la vida no mucho después de ser desalojado de la Secretaría General del PSOE regional.

Alegría se enfrenta ahora al camino inverso que emprendió cuando se echó en los brazos políticos de Sánchez. Del ascenso, al declive. De ministra portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Educación, a encarar un descalabro electoral que, por lo pronto, la condena a convertirse en modesta inquilina de un escaño de la oposición en las Cortes de Aragón.

La duda está en si asumirá la responsabilidad en forma de dimisión, como hizo Gallardo –no sin esfuerzo–, o si la esquivará para atrincherare al frente del PSOE regional, reconvertirse en diputada autonómica de la oposición y, desde ahí, aspirar en el mejor de los casos a ser rescatada por Pedro Sánchez, bien para el Senado –podría optar al débil consuelo de un escaño de designación autonómica en la Cámara Alta– o para algún otro acomodo que le procure el Gobierno. La también sanchista aragonesa Susana Sumelzo disfruta, por ejemplo, del cargo de secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. En cualquier caso, el futuro inmediato de Pilar Alegría está lleno de crudas incertidumbres mientras aguarda la sentencia de las urnas.