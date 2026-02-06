Feijóo equipara a Vox con el PSOE en el mitin de fin de campaña de Aragón y carga contra los de Abascal

El mitin de cierre de campaña del PP en Aragón, protagonizado por Alberto Núñez Feijóo y por el candidato a la reelección al frente del Gobierno regional, Jorge Azcón, ha incluido una oleada de ataques a Vox. Azcón, refiriéndose expresamente a este partido y a su líder, Abascal. Feijóo, sin citarles expresamente, pero aludiendo sin confusión alguna a Vox. Los ataques a Vox han sido abundantes, pese a que los sondeos apuntan a que Azcón dependerá todavía más del partido de Abascal para seguir gobernando. Se prevé un fuerte ascenso de Vox, mientras que encuestas como la de OKDIARIO y las que maneja el propio PP apuntan a que sólo lograría, en el mejor de los casos, un escaño más que le resulta totalmente insuficiente.

Ese escenario es el que quieren evitar Azcón y Feijóo. De ahí que Vox haya sido diana destacada del mitin que han compartido en Zaragoza este viernes por la noche en Zaragoza.

Núñez Feijóo ha llegado a equiparar a Vox con el PSOE de Sánchez, afirmadno que votar a cualquiera de esos partidos tendría un efecto similar, el «bloqueo». «Cada voto que no va a Azcón es una alegría inmerecida de Pedro Sánchez», ha dicho el líder nacional del PP, quien ha llamado a la movilización de todo el voto de derechas para que se concentre en el Partido Popular.

Ha identificado el voto a Vox como el voto del «cabreo». Algo, ha afirmado Feijóo, que «no vale de nada». «Hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear», ha afirmado tras censurar a los de Abascal de no haberse plegado a votar los presupuestos del Gobierno de Azcón en esta última legislatura, lo que fue justificado por el presidente regional para adelantar las elecciones, que tendrán lugar este domingo.

«No vale de nada ir a votar cabreado si eso se traduce en bloqueo», ha insistido Feijóo. «El voto de quien está harto de lo que pasa en España tiene que servir para gobernar y no para bloquear». Y ha remachado: «El único voto que no le gusta a Sánchez es el voto al PP·.

Sin citarlo expresamente, Feijóo ha colocado a los de Abascal en el mismo arco parlamentario que las izquierdas. Salvo el PP, ha dicho, «todos los demás partidos tienen como objetivo que Aragón no tenga un gobierno fuerte, que no tenga cuentas, que no tenga leyes, que quede desbloqueado».

Para el líder nacional del PP, que Azcón tenga que sentarse a negociar a partir del lunes con Vox para alcanzar una mayoría suficiente de investidura y de gobierno es un mal escenario –aunque los populares asumen, mítines aparte, que es más que probable–. Según Feijóo, si el recuento de las urnas el domingo por la noche coloca a Vox como reforzado socio necesario del PP en Aragón, «el lunes Sánchez celebrará la confusión del resultado».

El discurso de Feijóo fue, en este sentido, en la línea del pronunciado justo antes que él por Jorge Azcón en este mitin de cierre de campaña. En su turno, el presidente de Aragón y candidato a la reelección ha cargado con dureza contra Vox y su líder, Santiago Abascal. Dirigiéndose expresamente a Abascal, ha espetado: «El PP es el voto útil, y el tuyo el inútil». Azcón también ha afirmado que «cada voto a Vox beneficia a Pedro Sánchez».