Azcón cierra campaña en Aragón atacando a Abascal: «Cada voto a Vox beneficia a Pedro Sánchez»

Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección en Aragón, ha asegurado que «cada voto a Vox beneficia a Pedro Sánchez». Según el líder popular, que a los de Abascal les vaya bien en las urnas el próximo domingo, sería un «pañuelo de lágrimas» para el PSOE.

Así se ha expresado durante el acto de cierre de campaña que este viernes se ha celebrado en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza ante una multitud de personas. Azcón, que ha cargado de manera directa contra el líder de Vox, ha asegurado que el único «voto útil» en estas elecciones es el del PP.

«Lo que quiere el PSOE es que no le vaya bien al PP para que le vaya bien Vox», ha asegurado. En este sentido, se ha referido a que, un buen resultado en las urnas de los de Santiago Abascal el próximo 8 de febrero, sería visto para los socialistas como un «pañuelo de lágrimas».

Azcón ha asegurado además que si hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por una sola vez en su vida dijera la verdad», seguramente acertaría a pronunciar que «todo el que vota a Vox» le beneficia.

«Cada voto a Vox le beneficia a Sánchez. Cada voto a Vox permite que Sánchez se quede. Cada voto a Vox permite que el populismo sea quien tenga algo que decir en Aragón, y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro el domingo cuando vayamos a votar», ha esgrimido el líder del PP.

A las críticas de Abascal, que ha tildado de «estafadores» a los miembros del PP, Azcón ha respondido con unas duras acusaciones. En este sentido, ha posicionado el voto de confianza en las urnas en el PP como el único «útil» para estas elecciones.

«Estas elecciones van de que consigamos unir el voto, de que sepamos lo que nos jugamos», ha pronunciado el candidato del PP. Tras ello, se ha referido a las palabras del líder de Vox en el que sostiene les acusó de «estafadores».

Azcón, que ha tachado de «populista» al líder de Vox por haberse referido de ese modo a los populares, ha cargado duramente contra él: «Abascal decía que hay formaciones políticas que hablan del voto útil, claro, el PP es el voto útil, y el tuyo, el inútil, así es», ha asegurado.