Vox duplica sus resultados en Aragón y adelanta al PSOE en Teruel

Vox se confirma como alternativa real al bipartidismo tras las elecciones autonómicas de Aragón. El partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal y comandado en la región aragonesa por Alejandro Nolasco confirma el crecimiento ya mostrado en los todavía recientes comicios de Extremadura y sube siete escaños, de siete a 14, con respecto a los resultados de 2023. En territorios clave como la ciudad de Teruel, Vox rebasa al PSOE –y a Teruel Existe– para convertirse en segunda fuerza, mientras que en la urbe de Zaragoza supera los 50.000 votos, a rebufo de populares y socialistas.

En el arco entre su primera aparición, en 2019, y la de este 8 de febrero de 2026, Vox crece 11 escaños en Aragón. Como sucediera en Extremadura, la formación conservadora duplica sus representantes con respecto a 2023, cuando entraron a formar un Gobierno con el PP del que se saldrían menos de un año después, pasando a una oposición que han sabido llevar con maestría hasta el punto de multiplicar sus resultados mientras PP y PSOE caen con respecto a la última muestra electoral.

Las elecciones autonómicas de 2019 fueron las primeras con Vox entre los partidos políticos con representación. La formación verde apareció con tres escaños en unos comicios en los que el PSOE de Javier Lambán se impuso con 24 representantes, por los 16 del PP. Ciudadanos fue entonces la tercera fuerza con 12 escaños, en un espacio al que Vox aspiraba a medio plazo y que ha acabado logrando siete años después.

En 2023, el PP de Jorge Azcón consiguió superar al PSOE y ganar las elecciones. El resultado obtenido, con 28 escaños, obligó a los populares a llegar a un acuerdo con Vox, partido que lograba su primer gran salto, pasando de los 3 representantes de cuatro años atrás a los siete, que le permitían, desaparición de Ciudadanos mediante, subir a la tercera posición.

Llegados a 2026, la apuesta por Alejandro Nolasco ha surtido efecto para el partido de Santiago Abascal. El joven –34 años– líder de Vox en Aragón ha escenificado un nuevo salto mayúsculo del partido, de los siete a los 14 escaños, mientras las dos fuerzas del bipartidismo caen en la comparativa con los últimos comicios. Mientras la suma de PP y PSOE acumula una pérdida de siete escaños, Vox crece lo mismo que pierden sus rivales y se acerca hasta ponerse a rebufo de ambas formaciones.

Vox crece en las ciudades

Vox ha conseguido ganar en más de una veintena de poblaciones en todo Aragón, pero es la ciudad de Teruel la que escenifica el enorme resultado de Vox en las elecciones de Aragón. El partido de Alejandro Nolasco consigue sorpasar al PSOE y a Teruel Existe y pasar de cuarta a segunda fuerza en la localidad.

En Zaragoza, Vox ha rondado el 16%, rompiendo la barrera de los 50.000 votos de confianza en el proyecto que más crece en Aragón desde su aparición en 2019. Por su parte, en Huesca, el partido también supera ostensiblemente los resultados logrados hace tres años.

Resultados de las elecciones

El Partido Popular ha conseguido imponerse en unas elecciones autonómicas con sabor agridulce para el partido comandado a nivel regional por Jorge Azcón. Los populares tenían como objetivo acercarse a los 29 escaños que les permitieran superar los resultados de 2023, pero han tenido que conformarse con 26 representantes, dos menos que la última ocasión en la que los aragoneses acudieron a las urnas para elegir presidente.

El PSOE, con Pilar Alegría a la cabeza, confirma las previsiones y cae de unos ya insuficientes 23 escaños de 2023 a los 18, que le dejan muy lejos del PP y con Vox cada vez más cerca, en la lucha por el espacio de la segunda fuerza. Aunque los socialistas logran esquivar el descalabro que vaticinaban los sondeos previos, si bien su desventaja con el PP y, por ende, con el Gobierno en Aragón, es cada vez mayor, además de igualar su peor resultado histórico, que databa, con exclusividad, de las elecciones de 2015.

Vox es el gran beneficiado por la convocatoria de elecciones, pasando de los 7 escaños de 2023 a los 14 de este 8 de febrero de 2026, en la segunda muestra a nivel regional de que el partido de Santiago Abascal incrementa su influencia en las principales plazas, con unas potenciales elecciones generales en el horizonte.

Fuera de los tres principales partidos políticos, Chunta Aragonesista aparece como la otra formación que crece exponencialmente y se presenta como alternativa de izquierdas al PSOE. Los tres escaños que sube CHA se nutren de la caída socialista y permite a los regionalistas duplicar sus representantes con respecto a 2023. Aragón Existe, con dos escaños, e IU-Movimiento Sumar, con uno, también logran representación en la diputación.