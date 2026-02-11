Es como andar entre nubes: las deportivas Skechers que recomiendan los podólogos para hacer caminatas largas

Elegir unas zapatillas adecuadas para caminar durante horas no es una cuestión menor. Los que hacen rutas largas, turismo o simplemente pasan el día entero de pie, saben que un mal calzado puede arruinar cualquier plan. Por eso, cada vez despiertan más interés las deportivas que prometen una pisada suave y cómoda desde el primer día. Y las Skechers Uno Stand On Air se han convertido en una de las opciones más comentadas y elegidas, hasta el punto de que muchos describen la sensación al caminar con ellas como andar entre nubes.

Una expresión que además según algunos especialistas en el cuidado del pie tiene bastante fundamento. La clave de este modelo está en su sistema de amortiguación, pues incorporan una media suela con cámara de aire visible Skech-Air®, pensada para absorber parte del impacto que se produce al caminar, especialmente en superficies duras como el asfalto o las aceras. A esto se suma la plantilla Air-Cooled Memory Foam®, que se adapta a la forma del pie con el uso y aporta una sensación acolchada constante. Para aquellos que realizan caminatas largas, esta combinación puede marcar la diferencia al final del día, reduciendo la presión en el talón y ayudando a que el cansancio en los pies llegue más tarde.

Podólogos y expertos en salud podal insisten en la importancia de la amortiguación cuando se camina durante periodos prolongados. No se trata solo de comodidad inmediata, sino de evitar sobrecargas que con el tiempo pueden derivar en molestias más serias, como dolores en la planta del pie, tobillos o incluso rodillas. En ese sentido, modelos como las Skechers Uno Stand On Air cumplen con varios de los aspectos que suelen recomendarse, pues cuentan con una base estable, una pisada suave y una plantilla que no resulte rígida ni agresiva para el pie. Aunque cada persona tiene necesidades distintas, muchos profesionales coinciden en que este tipo de zapatillas puede ser una buena opción para caminatas largas si se ajustan bien al pie.

Las Skechers perfectas para andar

Otro de los puntos que más valoran quienes las usan es la sensación de ligereza. A pesar de su apariencia robusta, estas deportivas no resultan pesadas, algo que se agradece cuando se acumulan kilómetros. El diseño del empeine, con materiales sintéticos y zonas perforadas, ayuda además a que el pie no se sienta encerrado, algo especialmente importante en días calurosos o cuando se camina durante varias horas seguidas.

Más allá de los aspectos técnicos, estas zapatillas también han ganado popularidad por su uso diario. Muchas personas las eligen no solo para caminar, sino para afrontar rutinas que implican estar mucho tiempo de pie, como jornadas laborales largas o viajes en los que se camina constantemente. Y el precio es otro factor que ha contribuido a su éxito. Frente a otras zapatillas similares que pueden alcanzar cifras elevadas, las Skechers Uno Stand On Air se sitúan en un rango más accesible y cuestan 90 euros en la web oficial de la marca, lo que las convierte en una opción atractiva para los que buscan cuidar sus pies sin realizar una gran inversión.