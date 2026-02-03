Son las más recomendadas por los podólogos: las Skechers que no te vas a quitar este año

Cada vez son más los podólogos que coinciden en que el calzado que usamos a diario importa y mucho. Pasamos horas caminando, de pie o yendo de un sitio a otro con zapatillas que muchas veces se eligen solo por su diseño. Sin embargo, este año hay un modelo que destaca especialmente entre las recomendaciones de los especialistas por su comodidad y por cómo responde el pie al llevarlo durante largas jornadas. Se trata de las Skechers Slip-ins Stamina Sport, unas zapatillas que muchos ya consideran un imprescindible para el día a día.

Uno de los aspectos que más valoran los podólogos de este modelo es la sensación de confort desde el primer momento. No necesitan periodo de adaptación ni domarse con el uso, algo que suele generar rozaduras o molestias en otros tipos de zapatillas. La plantilla acolchada con Memory Foam se adapta a la forma del pie al caminar y ayuda a que el impacto de cada pisada sea más suave, especialmente en la zona del talón y el antepié. Esto se traduce en menos cansancio al final del día, algo que agradecen especialmente quienes trabajan muchas horas de pie o caminan de forma constante.

Otro punto a favor de estas Skechers es su diseño Slip-ins, pensado para calzarse sin necesidad de agacharse o usar las manos. Puede parecer un detalle menor, pero para personas con problemas de espalda, movilidad reducida o simplemente para quienes buscan comodidad en los gestos cotidianos, marca la diferencia. El talón mantiene bien el pie en su sitio sin apretar ni generar presión excesiva, lo que aporta una sensación de seguridad al caminar sin resultar molesto.

Las Skechers que recomiendan los podólogos

La parte superior, fabricada en malla transpirable, también juega un papel importante. Permite que el pie respire mejor y evita la acumulación de humedad, uno de los factores que más problemas causa a largo plazo, como irritaciones, ampollas o molestias en la piel. Los podólogos insisten en que mantener el pie seco y bien ventilado es clave para prevenir este tipo de afecciones, sobre todo cuando el calzado se usa durante muchas horas seguidas.

En cuanto a la suela, ofrece una amortiguación adecuada para el uso diario y una pisada estable, algo que muchos especialistas consideran fundamental para reducir sobrecargas en tobillos, rodillas y espalda. Los podólogos recuerdan que no existe la zapatilla perfecta para todo el mundo. Cada pie es diferente y factores como el tipo de pisada, el peso corporal o la existencia de patologías previas influyen en la elección del calzado. Aun así, coinciden en que las Skechers Slip-ins Stamina Sport cumplen con muchos de los requisitos básicos que debería tener una buena zapatilla para el día a día, además de tener un diseño muy atractivo, recordando a muchas New Balance que ahora están de moda.

En un momento en el que la comodidad empieza a imponerse al diseño, este modelo de Skechers se posiciona como una apuesta segura para aquellos que quieren cuidar sus pies sin complicarse. Y su precio también ayuda, pues cuestan 100 euros en la página web oficial de la marca, cuando otras zapatillas similares de otras marcas pueden llegar a los 150-200 fácilmente.