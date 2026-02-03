Soy podólogo y estas son las 10 mejores zapatillas de 2026: puntuándolas del 1 al 10

Elegir unas zapatillas adecuadas es una decisión mucho más importante de lo que parece. No solo influye en la comodidad diaria, sino también en la salud de los pies, las rodillas, la cadera y la espalda. Con esta idea en mente, el podólogo Manu Vidal ha analizado algunos de los modelos de zapatillas más populares de 2026, valorándolos desde un punto de vista clínico y no únicamente estético. El resultado es un ranking que desmonta varios mitos y confirma que no siempre lo más vendido es lo más saludable.

Entre los modelos mejor valorados destaca con claridad la Hoka Clifton, que para el famoso podólogo se posiciona como la mejor zapatilla del año. Su excelente amortiguación, su ligereza y la estabilidad que ofrece la convierten en una opción ideal para personas que pasan muchas horas de pie o que caminan grandes distancias a diario. Según el podólogo, es un «diez de diez» para trabajos exigentes como la sanidad, la hostelería o cualquier profesión que implique largas jornadas de pie, además de ser muy recomendable para caminar de forma habitual.

Muy cerca del primer puesto se sitúa las Joma Hispalis, unas zapatillas que destacan por su equilibrio general. Cuenta con una amortiguación eficaz, un drop adecuado y una horma amplia en la parte delantera, algo fundamental para permitir el movimiento natural de los dedos y evitar sobrecargas. Manu Vidal la define como una zapatilla «muy completa», ideal para aquellos buscan comodidad sin renunciar a una buena estructura, y además su precio es algo inferior al de otras marcas más premium.

Las mejores zapatillas de 2026

Otra marca que recibe una valoración muy positiva es Merrell. El especialista destaca especialmente su puntera respetuosa, su buena capacidad de flexión y una amortiguación suficiente para el uso diario. Se trata de una zapatilla pensada para caminar, que se adapta bien a la biomecánica del pie y favorece una pisada más natural, algo que no siempre se encuentra en el calzado urbano.

En una posición intermedia aparecen marcas muy populares como Skechers y Nike Pegasus. En el caso de Skechers, Manu Vidal reconoce que pueden resultar útiles en personas con fascitis plantar, pero advierte que su excesiva blandura puede ser un problema en usuarios con sobrepeso o con mucha pronación, ya que el material tiende a deformarse con el uso. Las Nike Pegasus, por su parte, ofrecen mejores prestaciones que otros modelos analizados, pero pecan de cierta inestabilidad, especialmente en personas pronadoras, por lo que no son la opción más recomendable desde el punto de vista podológico.

Más abajo en la clasificación se encuentran zapatillas icónicas como las Air Jordan y las Adidas Stan Smith. En el caso de las Jordan, la caña alta limita la movilidad natural del tobillo, algo que puede generar problemas a largo plazo. Las Stan Smith, aunque son un clásico atemporal, resultan estrechas, demasiado planas y prácticamente sin amortiguación, lo que las hace poco adecuadas para un uso prolongado.

En los últimos puestos aparecen modelos claramente desaconsejados por el especialista. Las Dr. Martens destacan por su extrema rigidez, que puede provocar molestias en uñas, juanetes y otras zonas sensibles del pie. Cerrando la lista se encuentran las Chunky de Fila, unas zapatillas muy pesadas, con poca flexibilidad y que exigen un esfuerzo extra al caminar, lo que puede acabar generando fatiga y sobrecargas musculares. La conclusión del podólogo Manu Vidal es clara: la moda no debería estar por encima de la salud. Elegir unas zapatillas adecuadas puede marcar la diferencia entre caminar cómodo o desarrollar lesiones con el paso del tiempo.