Skechers tiene las zapatillas que recomiendan los podólogos para empezar a correr: como si no llevaras nada

Skechers vuelve a arrasar con un modelo que está dando mucho que hablar entre especialistas del cuidado del pie y corredores principiantes. Se trata de las zapatillas GO RUN Supersonic, un calzado que varios podólogos recomiendan para dar los primeros pasos en el running gracias a su ligereza, comodidad y sensación natural al correr. En un momento en el que cada vez más personas buscan iniciarse en el deporte sin sufrir molestias desde el primer día, este modelo se ha convertido en una de las opciones preferidas por varios motivos.

Uno de los principales motivos por los que estas Skechers están ganando popularidad es la sensación inmediata que ofrecen al llevarlas. Desde el primer uso, el pie se siente suelto y sin presión excesiva, algo que suele preocupar a los que no tienen experiencia corriendo. La parte superior, fabricada con una malla ligera, se adapta bien al movimiento natural del pie y permite que transpire con facilidad, evitando la sensación de calor o pesadez que a menudo aparece en los primeros entrenamientos. Este detalle es clave para aquellos que empiezan poco a poco, alternando caminatas y pequeños tramos de carrera, ya que ayuda a que el cuerpo se adapte de manera progresiva.

La comodidad también está muy ligada a la amortiguación que incorporan estas zapatillas. En este caso, Skechers ha apostado por un sistema que absorbe bien el impacto sin resultar blando en exceso, lo que aporta seguridad en cada pisada sin desconectar al corredor del terreno. Para los que se inician, esta combinación es especialmente importante porque reduce el impacto en rodillas y tobillos durante los primeros kilómetros, cuando la técnica todavía no está del todo asentada. Además, la plantilla interior añade una sensación agradable de rebote que hace que la zancada resulte más fluida y menos forzada.

Las Skechers perfetas para empezar a correr

Otro aspecto que destacan los especialistas es que estas zapatillas pesan poco. Las Skechers GO RUN Supersonic están pensadas para no cargar el pie, algo que se nota desde el primer momento. Esta ligereza ayuda a que el gesto de correr sea más natural y a que el cuerpo no tenga que compensar un exceso de material en cada paso. Para alguien que empieza a correr, esto puede marcar la diferencia entre disfrutar del running o abandonarlo tras las primeras sesiones por sensación de cansancio o incomodidad.

Desde el punto de vista de la salud del pie, muchos podólogos coinciden en que comenzar a correr con un calzado ligero y bien equilibrado puede ayudar a evitar molestias habituales como sobrecargas en la planta del pie o tensiones en el tendón de Aquiles. Aunque cada persona tiene unas necesidades concretas, este tipo de zapatillas suele recomendarse para entrenamientos suaves, salidas cortas y ritmos tranquilos, que es justo el punto de partida de la mayoría de corredores novatos. En este sentido, Skechers ha logrado crear un modelo que encaja bien con ese perfil que busca empezar sin complicaciones. Y su precio también ayuda, pues cuestan 90 euros en la web oficial de la marca, una cantidad ajustada teniendo en cuenta que modelos similares de otras marcas ascienden a 150 euros fácilmente.