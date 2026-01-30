Adiós a las deportivas de siempre: Skechers sorprende con un modelo tan cómodo que parece que caminas por las nubes

Durante años, las zapatillas deportivas han estado asociadas casi exclusivamente al ejercicio o a un uso puntual, pero cada vez son más las marcas que apuestan por modelos pensados para el día a día, donde la comodidad es la auténtica protagonista. En esas, Skechers ha presentado un modelo que está llamando la atención tanto de consumidores como de expertos en calzado. Hablamos de las las Skech-Air Envoy – Sleek Envoy, unas deportivas que prometen una sensación de pisada tan suave que muchos la comparan con caminar sobre las nubes. La marca estadounidense vuelve así a poner el foco en la comodidad real, esa que se nota desde el primer paso y se mantiene a lo largo de toda la jornada.

Lo que distingue a este modelo es sobre todo su sistema de amortiguación. La entresuela incorpora una cámara de aire visible que absorbe el impacto al caminar y reduce la presión sobre las articulaciones, algo especialmente apreciado por aquellos que pasan muchas horas de pie o caminan largas distancias a diario. Esta tecnología no solo suaviza cada pisada, sino que también aporta una sensación de ligereza constante, evitando la fatiga que suele aparecer con otros modelos más rígidos. A ello se suma la plantilla Air-Cooled Memory Foam, que se adapta a la forma del pie y mejora la sensación de apoyo, creando una experiencia cómoda desde el primer momento, sin necesidad de un periodo de adaptación.

En cuanto a los materiales, las Skech-Air Envoy combinan piel, detalles sintéticos y zonas de malla que permiten una correcta transpiración. Esta mezcla busca ofrecer resistencia sin renunciar a una sensación agradable al caminar, incluso durante jornadas largas. La suela, fabricada con goma Goodyear, aporta un agarre firme en diferentes superficies, lo que da seguridad tanto en asfalto como en caminos algo más irregulares. No se trata de una zapatilla técnica de montaña, pero sí de un modelo pensado para acompañar al usuario en distintos escenarios sin perder estabilidad.

Las Skechers más cómodas

El diseño también juega un papel importante. Skechers ha optado por una estética sobria y actual, con líneas limpias y colores fáciles de combinar, lo que permite integrarlas sin problema en looks informales del día a día. Este enfoque responde a la demanda cada vez más clara de zapatillas que no parezcan exclusivamente deportivas, pero que mantengan una comodidad superior a la de un calzado convencional.

Otro de los aspectos que más destacan los que ya las han probado es la sensación continua de confort. No se trata solo de un primer impacto agradable, sino de una pisada que se mantiene estable y suave con el paso de las horas. Esta característica resulta clave para personas que caminan mucho por trabajo, viajan con frecuencia o simplemente priorizan sentirse cómodas durante todo el día. Con este modelo, Skechers refuerza su apuesta por un calzado centrado en el bienestar diario, alejándose de las deportivas tradicionales pensadas únicamente para el rendimiento. En cuanto al precio, están a la venta por 100 euros, aunque probablemente alguna plataforma o tienda pueda rebajarla en los próximos meses.