El campo colapsa Madrid con 500 tractores al grito de «¡Pedro Sánchez hijo de puta!»

Madrid se ha despertado este miércoles sitiada por miles de agricultores y ganaderos que han salido a la calle para denunciar el abandono del sector primario en España. Más de 500 tractores han puesto rumbo a la capital para protagonizar una histórica tractorada que ha colapsado la capital. Los trabajadores del campo, hartos de las políticas de Pedro Sánchez y de los dictados de Bruselas, han inundado las calles de Madrid con gritos de «¡Pedro Sánchez hijo de puta!» y pancartas contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Las imágenes son demoledoras. Cientos de tractores avanzando por las principales arterias de la capital, banderas al viento y pancartas contra el acuerdo UE-Mercosur que amenaza con arruinar a miles de familias del sector primario español. «El campo no se vende se defiende» y «Nuestro fin será vuestra hambre» son algunos de los mensajes que han adornado las cabinas de los vehículos agrícolas que han tomado Madrid.

«Vais a comer lo que no quiere nadie en el mundo porque Mercosur va a traer lo que no quiere nadie y aquí hacemos cosas de calidad», ha dicho a OKDIARIO un manifestante quien ha culpado a los políticos de destruir al campo español.

Otro agricultor ha señalado que el interés por cerrar estos pactos los tienen personas que piensan en meterse «en algún chiringuito que se montará a raíz del Mercosur».

La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, que ha acudido a la manifestación por el campo español, también ha criticado el acuerdo con los países sudamericanos señalando que Mercosur «es absolutamente letal para nuestro campo» y que es «la guinda» de una serie de políticas como el pacto verde o el desmantelamiento de la PAC con una reducción drástica de su presupuesto.

La movilización, convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), ha articulado su entrada en Madrid a través de cinco columnas que han partido desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo y Arganda del Rey. El objetivo: confluir en la Plaza de Colón para iniciar desde allí una marcha por el corazón de la capital.

La magnitud de la convocatoria ha obligado a desplegar un impresionante dispositivo de seguridad: más de mil policías y 800 guardias civiles, a los que se han sumado efectivos de las policías locales de todos los municipios afectados por el paso de las columnas.