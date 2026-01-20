Von der Leyen anuncia en Davos negociaciones con India para crear un mercado de 2.000 millones de personas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha revelado este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que la Unión Europea está a punto de cerrar un acuerdo comercial con India que crearía un mercado conjunto de 2.000 millones de personas.

Durante su intervención en el auditorio principal del evento suizo, la dirigente alemana ha confirmado que viajará a India este fin de semana para avanzar en las negociaciones. En este sentido, Von der Leyen se ha mostrado optimista respecto a una apertura total del mercado indio a los productos europeos, lo que implicaría reciprocidad comercial.

Un mercado común tras otro

Este anuncio llega poco después de la firma del controvertido acuerdo con Mercosur. Según Von der Leyen, el pacto con India representa «el proyecto de mercado común más ambicioso de la historia de la construcción europea».

La presidenta de la Comisión ha enumerado otros acuerdos de libre comercio que Bruselas está negociando con Australia, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, en lo que supone una estrategia europea de ganar influencia en los centros de crecimiento mundial mediante el libre comercio.

En cuanto a Groenlandia, la alemana ha declarado «innegociale» la soberanía danesa sobre el territorio, si bien ha ofrecido «colaboración con Estados Unidos» para fortalecer la seguridad ártica. Además la presidenta de la Comisión ha calificado de «error» el anuncio de Trump sobre posibles aranceles adicionales a la UE y ha advertido que, de ejecutarse, «la respuesta será firme, unida y proporcional».

En este sentido, Von der Leyen ha recordado el acuerdo alcanzado el pasado año entre ambas partes para fijar aranceles limitados: «Cuando dos aliados se dan la mano eso debe significar algo».