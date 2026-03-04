Cielo nuboso y precipitaciones en buena parte de la provincia, especialmente en la mitad oriental del sistema Ibérico, con posibilidades de lluvias aisladas en otras áreas. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento soplará de forma floja a moderada del este y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con riesgo de lluvia

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que podría dar paso a algunas gotas a medida que avanza el día. La temperatura mínima ronda los 7 grados, pero la sensación térmica puede descender un poco más, dejando un ambiente fresco. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:33, la humedad comenzará a sentirse, creando un ambiente algo pesado, especialmente con el riesgo de chubascos que podría presentarse en la tarde-noche.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más nublado y aunque la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumenta y el viento, aunque suave, podría traer consigo algunas ráfagas. Con la puesta del sol a las 18:57, la jornada se cerrará con un aire fresco y la posibilidad de que el agua haga su aparición, recordándonos que el tiempo en Zaragoza siempre tiene un toque de sorpresa.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 4°C y una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se eleva, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un 90% de posibilidades de precipitaciones.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un cielo que se oscurecerá y temperaturas que apenas llegarán a los 15°C. La humedad, que puede llegar al 100%, hará que la sensación térmica sea agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias intensas podrían sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo variable y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y no afectarán significativamente el día.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear por los alrededores o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza será una excelente opción.