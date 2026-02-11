Audiencias de ayer del ‘Benidorm Fest’, ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Las audiencias de ayer, martes 10 de febrero de 2026, estuvieron marcadas por la llegada de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, que tiene como reto sobrevivir a celebrarse sin el atractivo de elegir al representante de España en Eurovisión. Aunque eso es un alivio para los artistas, para los espectadores hace que pierda interés, aunque se podría decir que La 1 ha salvado la primera bola de partido. Le quedan otras dos, aunque se espera que en la final los datos sean mejores. Por lo demás, El Hormiguero, La Revuelta y First Dates siguen en su pelea habitual por acaparar al mayor público posible en el access prime time.

Pablo Motos, gracias a la visita de Belén Rueda y Belén Écija, se lleva el liderato de nuevo con un 14.1 % de cuota y 1.757.000 espectadores. Con estos datos se mantiene en sus audiencias habituales de las últimas semanas, superando con facilidad a La Revuelta (11.8 % y 1.506.000). Telecinco sigue con su buena racha en el access, aunque sin poder llegar a luchar por la segunda posición, gracias al 9.5% y 1.188.000 espectadores de media que consigue el segundo especial de San Valentín de First Dates.

Buena subida para Iker Jiménez y su Horizonte, que este martes logra un 6.8 % y 854.000 espectadores de audiencia, quedando a tan sólo una décima de El intermedio (6.9 % y 879.000). En La 2, Cifras y letras mantiene sus datos con un buen 5.6 % de cuota media de pantalla.

El ‘Benidorm Fest’ se estrena sin liderar en audiencias

El concurso musical pierde en su primera semifinal seguimiento respecto a la edición de 2025, pero mantiene una lucha muy ajustada contra la serie Renacer, que lidera en horario de estricta competencia. En la noche en la que Luna Ki desapareció del festival sin más explicaciones, el espacio presentado por Jesús Vázquez logra reunir a 850.000 espectadores y 11.1 % de cuota media durante toda su emisión.

Con esos datos supera en el dato global a la serie Renacer (781.000 y 10.9 %), pero en el duelo de la estricta competencia gana la ficción turca por unas pocas décimas (11.1 % contra 11.4 %). Pese a todo, las sensaciones son buenas y hacen pensar que el jueves la segunda semifinal podrá competir contra un GH DÚO bastante débil en sus galas de los jueves.

Universo Calleja confirma que el estado actual de Telecinco le perjudica y en esta nueva temporada en la principal cadena de Mediaset no consigue liderar, como sí hacía en el pasado. Eso sí, con un 9.1 % y 647.000 espectadores, cumple por encima de la media de la cadena.

Código 10 baja por primera vez en tres semanas del 8 %, aunque sigue cosechando grandes datos para Cuatro con un 7.4 % y 436.000 espectadores. En cambio, muy mal martes para una nueva entrega de Apatrullando, que con un bajo 3.9 % y 333.000 espectadores no consigue igualar los datos de Batalla de restaurantes, programa que hasta hace tres semanas ocupaba las noches de los martes en laSexta.