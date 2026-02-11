El martes 10 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar, después de La Revuelta, de la primera semifinal de Benidorm Fest 2026. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, como maestros de ceremonias, así como todo el equipo que hay detrás para hacer posible este festival, tenían cada detalle preparado para que todo saliese a la perfección. Algo que el equipo de Happy FM pudo comprobar en primera persona el pasado lunes 9 de febrero, tras asistir al ensayo general de esta primera de las tres galas del festival. Aun así, al tratarse de una emisión en directo, no es ningún secreto que pueden suceder imprevistos, como lo ocurrido con Luna Ki. Todo comenzó cuando la artista se subió al escenario para interpretar Bomba de Amor, una de las canciones que más escuchas ha generado de las confirmadas para este certamen.

Lo que nadie esperaba es que la cantante, contra todo pronóstico, no estuviese presente en la Green room, el espacio en plató destinado para los participantes que ya han actuado. Es importante hacer hincapié en que esta ausencia se alargó durante toda la gala y absolutamente nadie de los que estábamos presentes en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm sabíamos qué estaba sucediendo. Todo comenzó cuando, tras su actuación sobre el escenario del certamen, Luna Ki se reunió con Inés Hernand –como el resto de sus compañeros- para desvelar cómo han sido sus primeras impresiones. «Aquí estoy, por fin, recién parida», comentó la artista, con total naturalidad. Como era de esperar, la presentadora pidió que mandase un mensaje a los espectadores. Ella no tardó en dar ese paso: «Muchas gracias por todo el cariño y por todo el amor. Es una alegría estar aquí por fin y ya está. Es el cierre de un ciclo».

Recordemos que ella fue una de las confirmadas para participar en Benidorm Fest 2022, pero su paso por el festival se vio truncado puesto que, por aquel entonces, utilizaba autotune, una herramienta que está terminantemente prohibido utilizar en Eurovisión. Es por eso que, a pesar de los años, por fin se le ha brindado la posibilidad de poder cerrar esta etapa de su vida, tanto a nivel personal como profesional.

Aun así, parece que no todo ha salido como esperaba, puesto que, de un momento a otro, se ha ausentado de su posición en la Green room. Los que estábamos presentes en el Palau no entendíamos qué había podido ocurrir con la participante. Así pues, al ser conscientes del revuelo que se estaba generando, los presentadores de Benidorm Fest 2026 rompieron su silencio respecto a este asunto con el fin de cortar de raíz cualquier tipo de especulación. «Luna Ki se ha retirado», comenzó diciendo Inés Hernand. Acto seguido, aclaró: «Ahora mismo no la encontramos en esta Green room porque se encuentra indispuesta, así que le deseamos una pronta recuperación».

Pero no todo quedó ahí, puesto que, minutos más tarde, Jesús Vázquez y Javier Ambrossi también se pronunciaron sobre la sonada ausencia de la participante de Benidorm Fest 2026. «Me piden que diga que Luna Ki se ha ausentado del auditorio, pero que está bien. Mucha gente ha preguntado qué ha pasado. Está bien, pero no se encontraba», explicó Vázquez. Todo ello mientras Ambrossi no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Le mandamos un beso y ahora veremos el futuro de ella en este concurso».

RTVE se pronuncia tras lo ocurrido con Luna Ki: “Estamos aquí, estamos con ella”

Durante la rueda de prensa con los primeros finalistas, a la que ha asistido Happy FM, María Eizaguirre no dudó un solo segundo en sacarnos de dudas sobre lo sucedido con la participante. Sin querer entrar en detalles, la Directora de Comunicación y Participación de RTVE ha asegurado que la ausencia de Luna Ki se debe a «una indisposición».

Por si fuera poco, no ha dudado en ir mucho más allá: «En nombre de RTVE, me gustaría decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona híper sensible y, desde aquí, alumna, siempre tan auténtica, siempre tan de verdad, me gustaría mandarte todo nuestro cariño. Estamos aquí, estamos con ella. Le mandamos un cariñosísimo aplauso desde aquí».