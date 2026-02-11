‘Benidorm Fest 2026’: ¿qué artistas de la semifinal 1 han pasado a la Gran Final?

No es ningún secreto que Benidorm Fest se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los certámenes musicales más reconocidos no solamente de nuestro país, sino también en todo el mundo. Desde aquella primera edición, en la que Chanel y su SloMo consiguieron hacerse con la victoria, son muchos los artistas que se han subido a ese escenario para mostrar sus propuestas. De hecho, la gran mayoría de ellos están brillando con luz propia en la industria desde su participación en este festival. Este año, con Benidorm Fest 2026, no solamente se ha pretendido conseguir esa misma repercusión, sino también superarla con creces. Algo que el equipo de Happy FM, desplazado a Benidorm, ha podido comprobar de primera mano en esta semifinal 1 que hemos podido presenciar desde el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, recinto que alberga este certamen musical.

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores de esta edición, dieron el pistoletazo de salida a una de las noches más esperadas para los amantes del festival: la primera semifinal. Lo hicieron con una actuación de ensueño, como es la de Fangoria. Tras ella, se da por comenzada la edición como tal. En cuanto a los concursantes, la responsabilidad de abrir la semifinal 1 y, por ende, Benidorm Fest 2026 recayó sobre los hombros de KITAI, la banda que, con su propuesta, no dejó indiferente a nadie. Poco a poco, conforme fueron mostrando sus propuestas, el público allí presente se entregó aún más. Hasta tal punto que Kenneth consiguió poner la guinda del pastel con una actuación de ensueño con la que consiguió calar hondo entre los espectadores del certamen. Eso sí, a pesar del contratiempo con Luna Ki tras su actuación, puesto que no estuvo presente en la green room, pudimos conocer el nombre de los seis participantes que pasaron a la Gran Final.

Primeros finalistas de ‘Benidorm Fest 2026’: ¿quiénes pasaron a la final?

KITAI

La banda, que se encargó de abrir la primera semifinal del certamen musical, ha conseguido convencer tanto al público como al jurado con su puesta en escena. A pesar de la rotura de una cámara en plena actuación, algo que no había pasado durante los ensayos, ellos supieron salir adelante, demostrando las tablas que tienen sobre el escenario.

María León y Julia Medina

La mexicana y la española tiraron de complicidad para realizar una actuación verdaderamente impresionante. Tanto es así que, a pesar de no haber estado entre las elegidas por el jurado, sí que han recibido un grandísimo apoyo por parte del público. De hecho, gracias a ello, han conseguido un pase en la gran final del próximo sábado.

Izan Llunas

El joven se subió al escenario consciente de que su canción es una de las más complicadas de interpretar del festival. A pesar de los nervios, supo dejarlos a un lado para regalarnos una de las actuaciones de la noche. Cabe destacar que no solamente ha convencido al jurado, sino también al público. ¡Su propuesta sí o sí tenía que estar en la final!

Tony Grox y LUCYCALYS

T AMARÉ es, sin duda, una de las canciones más escuchadas de Benidorm Fest 2026. A pesar de esa enorme responsabilidad, los andaluces han sabido sorprender con creces. De lejos se notaba la enorme complicidad entre ellos, pero también hemos podido presenciarla con el público. Algo que será clave, a su vez, en la gran final.

Mikel Herzog Jr

El artista tenía que interpretar una de las canciones más personales y complicadas de la noche. A pesar de esa enorme dificultad, ha conseguido salir airoso de la situación, consiguiendo emocionar no solamente al jurado, sino también al público.

Kenneth

Aunque tenía un gran reto por delante, como era el de cerrar la primera semifinal, el cantante ha sabido aprovecharlo a la perfección, regalándonos una de las actuaciones más completas y sorprendentes de la noche. ¡Fue sencillamente espectacular!