Semifinal del Benidorm Fest 2026: canciones y orden de actuación

Benidorm Fest, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los festivales que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada año que pasa son más los artistas que deciden embarcarse en esta aventura que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En esta quinta edición, los artistas llegan con propuestas verdaderamente sorprendentes y rompedoras. Algo que podremos disfrutar en las dos semifinales, que se celebran el martes 10 y el jueves 12 de febrero, respectivamente. De estas dos galas saldrán los 12 finalistas que volverán a actuar en la Gran Final del próximo sábado 14 de febrero, en la que conoceremos el nombre del sucesor de Melody y, por ende, se llevará la ansiada Sirenita de oro. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer el nombre de los primeros artistas en subirse al escenario de esta esperadísima edición.

Lista completa de participantes de la semifinal de ‘Benidorm Fest 2026’ de hoy

KITAI – El amor te da miedo María León y Julia Medina – Las damas y el vagabundo Luna Ki – Bomba de amor Greg Taro – Velita Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer? Dora & Marlon Collins – Rakata Tony Grox & LUCYCALYS – T AMARÉ Mikel Herzog Jr. – Mi Mitad Kenneth – Los Ojos No Mienten

¿A qué hora se emite la semifinal?

Este año, tanto la primera como la segunda semifinal tienen prevista su emisión a partir de las 22:45 horas (una hora menos en las islas Canarias). Es más, hay que destacar que la primera gala se podrá disfrutar tras La Revuelta, programa presentado por David Broncano, mientras que la segunda recogerá el testigo del partido de fútbol de la Copa del Rey.

¿Cuántos participantes pasarán a la Gran Final de ‘Benidorm Fest 2026’ del sábado 14 de febrero?

En este caso, al ser un total de 18 los participantes que forman parte de esta edición, también son más los que pasan a la gran final que podremos disfrutar el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 22:00 horas, en La 1 de Televisión Española. Y es que serán 12 las propuestas en total (siendo 6 de cada semifinal) las que pasarán a esa última batalla para hacerse con la Sirenita de oro.

Y es que, a pesar de todo, es un hecho que tan solo una de las canciones logrará esa victoria y, por ende, se convertirá en el sucesor de Melody como vencedor o vencedora de este ansiado festival, que celebra su quinta edición siendo una de las más espectaculares que se han realizado hasta la fecha. En todos los sentidos. Estamos ante un salto de calidad con el que RTVE pretende dar un golpe en la mesa. ¡Y estamos completamente convencidos de que así será!