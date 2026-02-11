Belén Rueda recuerda el susto que llevó durante un rodaje con Bayona: «Podría haberme dado un infarto»

Belén Rueda es una de las invitadas más habituales de El Hormiguero cada vez que estrena película, por eso ha vuelto a sentarse con Pablo Motos en su plató en la noche del martes. Esta vez lo hacía acompañada de Belén Écija, su hija fruto de su matrimonio con el productor Daniel Écija, que está detrás de grandes series como Estoy vivo, La valla, Los Serrano, Águila roja, El internado, Médico de familia o Periodistas, además de ser uno de los creadores de la productora Globomedia. La hija de la pareja debuta en el cine en El vestido, película en la que madre e hija trabajan juntas y en la que Rueda vuelve a demostrar por qué es una de las grandes del cine de terror.

Precisamente, en su trabajo en una de sus grandes cintas, la intérprete tuvo un enorme susto que pudo haber acabado en algo serio. Hay que remontarse hasta el rodaje de El orfanato, película en la que se puso a las órdenes de Juan Antonio Bayona, siendo uno de sus mejores trabajos y de los más aplaudidos. En aquel momento, el director y su equipo decidieron gastarle una broma pesada, que ha querido recordar: «Mi personaje en ese momento se había roto la pierna, con lo cual tenía la pierna escayolada de mentira, pero realmente no me podía mover. El director de fotografía se toma su tiempo para iluminar y, claro, yo estaba en la cama, llevábamos muchas horas y días rodando, y me dormí».

La maldad de sus compañeros hizo que todos se pusieran de acuerdo para darle el susto de su vida. «A raíz de que vieron que estaba dormida, organizaron todo de tal forma que me pusieron la cámara al lado», de esta manera quedaría todo grabado.

Cuando estaban seguros de que no estaba despierta, completaron su plan: «Estaba todo el mundo preparado, en silencio, y Juan Antonio Bayona vino con dos maderas y delante de mi cara y las chocó». El susto fue enorme y ella se despertó de forma completamente inesperada, pero nadie le dijo nada.

La escena de Belén Rueda se pudo ver en los cines

En realidad, se trataba de una técnica para grabar una escena con el mayor realismo posible, por eso Belén Rueda decidió recomponerse y continuar con la escena que sabía que tenía que interpretar. Lo cierto es que, como ha contado, salió tan bien y quedó tan realista (no podía ser de otra manera), que esa escena se incluyó en el montaje final que se pudo ver en los cines.

Tras finalizar la escena, Belén Rueda reconoce que no tardó ni un segundo en ir a hablar con Bayona, al que le quiso decir algunas cosas después de ese enorme susto. «¿Tú estás loco? Podría haberme dado un infarto», le reprochó, pero lo cierto es que se trató de una técnica para sacar todo el potencial de la actriz, aunque los métodos serían discutibles por parte del director.