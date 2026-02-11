Lo llaman uno de los mejores postres de Carnaval de España y sólo puedes probarlo en algunos pueblos de León

En Castilla y León saben de buenos guisos invernales para protegerse del frío, pero lo que poca gente conoce es que también tienen un Carnaval fantástico en muchos de sus pueblos. Eso ha ayudado a que desarrollen una gastronomía especial para esas fechas.

Particularmente es en los pueblos donde las fechas previas a la Cuaresma se llenan de buena comida. Todo gracias a la herencia gastronómica y a la tradición popular. Y el mejor ejemplo son los retorcidos de Carnaval.

Fuera de Castilla y León muy poca gente los conoce, pero la realidad es que son el mejor postre para una sobremesa larga con la familia. Sólo te los recomendamos si eres un amante del dulce.

Los retorcidos: el mejor postre leonés para disfrutar en Carnaval

Los retorcidos son un dulce tradicional del Valle de Laciana, una zona de montaña situada al noroeste de la provincia de León.

En esta comarca, marcada históricamente por la vida rural y la dureza del invierno, el Carnaval siempre ha sido una fecha especial, y la cocina casera jugaba un papel fundamental.

A diferencia de otros dulces de sartén que se elaboran en toda España, los retorcidos apenas han salido de este entorno. No es habitual encontrarlos en pastelerías ni en ferias gastronómicas, ya que su consumo sigue estando muy ligado al ámbito doméstico.

Lejos de ser un problema, ser un plato menos conocido en el resto del país ha ayudado a que los habitantes del valle y todos los leoneses sientan un mayor amor por el postre.

Por qué los retorcidos son tan famosos en Castilla y León en Carnaval

A primera vista, los retorcidos pueden recordar a una rosquilla frita, aunque su forma los hace únicos. Se elaboran a partir de una masa aromatizada con licor de anís y piel de naranja.

Después se estira en forma de cordón y se retuerce sobre sí misma, lo que crea ese aspecto tan característico que les da nombre. Tampoco debes confundirlos con un churro

Una vez formados, se fríen en aceite suave hasta que quedan dorados y, todavía calientes, se rebozan en azúcar. El resultado es un dulce tierno por dentro, ligeramente crujiente por fuera y con un aroma inconfundible.

Si quieres saber si te van a gustar antes de probarlos, se pueden comparar en sabor con los huesillos extremeños. Aun así, en Castilla y León te van a decir que los retorcidos son mejores.

Pero la característica que ha hecho que triunfen es su estacionalidad. Técnicamente podrías comerlos cuando quisieras, pero en León todos los esperan por Carnaval.

El secreto de los retorcidos leoneses que ha agigantado su fama como postre

Que muchos consideren a los retorcidos como uno de los mejores postres de Carnaval de España no es casualidad. La clave está en el equilibrio de la masa, que no debe quedar ni seca ni excesivamente blanda para poder trabajarla con facilidad y conseguir una fritura perfecta.

En León son especialistas en trabajar recetas con ingredientes inesperados, pero eso no es lo que hace especial a los retorcidos. La verdadera clave es que son un acto social.

En muchas casas, los más pequeños ayudan a formar los retorcidos, mientras que la fritura queda en manos de los adultos. Se sirven habitualmente acompañados de chocolate caliente, café con leche o simplemente solos.