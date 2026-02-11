Alice Campello revela por primera vez cómo es su relación con Álvaro Morata: «Estoy muy tranquila»

La separación de Alice Campello y Álvaro Morata, anunciada el pasado mes de enero, puso fin a una de las relaciones más mediáticas del panorama deportivo y social europeo. Después de 10 años juntos, cuatro hijos en común y una trayectoria marcada por constantes cambios de ciudad al ritmo de la carrera profesional del delantero, la pareja decidió emprender caminos distintos, cerrando así una historia que había sobrevivido a una ruptura temporal en el verano de 2024 y a una posterior reconciliación a comienzos de 2025.

Desde entonces, ambos habían optado por la prudencia y el silencio, limitándose a breves mensajes públicos en los que apelaban al respeto y a la protección de sus hijos. Sin embargo, en los últimos días, tanto la empresaria e influencer italiana como el futbolista han querido aclarar algunos aspectos de su situación actual, tratando de frenar rumores y especulaciones que habían comenzado a circular con fuerza.

Alice Campello rompe su silencio

Alice Campello ha reaparecido en Madrid, ciudad que durante años fue uno de los principales escenarios de su vida familiar junto a Morata. Delante de los micrófonos de una conocida agencia, la italiana ha sido abordada por la prensa mientras caminaba por la capital, en lo que constituyen sus primeras imágenes públicas tras formalizarse la separación.

Según la citada publicación, Campello se mostró «amable y cercana», aunque firme en su intención de preservar su intimidad. Ante las preguntas sobre su divorcio y sobre cómo está viviendo este nuevo capítulo, respondió con mesura: «No quiero hablar de eso, estamos muy bien hoy». Una frase breve, pero significativa, que apunta a un clima de respeto entre ambos en este momento.

Más directa fue al referirse a su estado emocional actual. «Estoy muy tranquila, que es lo importante», aseguró, dejando entrever que, pese a la complejidad de la situación, atraviesa una etapa de serenidad. Días antes, a través de sus redes sociales, ya había trasladado a sus seguidores que tenía «muchas ganas» de todo lo que está por llegar en 2026, un mensaje en clave de futuro que evitaba referencias explícitas a su vida sentimental, pero que reflejaba una actitud constructiva.

Álvaro Morata ha hablado muy claro

Ante la percepción extendida en algunos sectores de que Alice Campello estaría afrontando la ruptura con mayor dureza, Álvaro Morata ha querido matizar esa lectura. El delantero ha subrayado que el sufrimiento es compartido y que no responde a un desequilibrio emocional entre ambos.

«Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos dicen que ella es la dolida. Quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal», afirmó, desmontando así la narrativa que situaba a la influencer en una posición de mayor vulnerabilidad.

Con estas palabras, Morata no sólo reivindica la equidad en el dolor que implica una separación de estas características, sino que también trata de proteger la imagen de la madre de sus hijos frente a interpretaciones que considera injustas o simplificadoras.

No existen terceras personas

Otro de los puntos que el futbolista ha querido zanjar de manera contundente es el de las supuestas terceras personas implicadas en la ruptura. En las últimas semanas, algunas especulaciones apuntaban a posibles nuevas relaciones, algo que Morata ha negado de forma rotunda.

«Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis», afirmó, rechazando cualquier insinuación de que exista ya otra persona en su vida. La declaración busca despejar dudas y subrayar que, en este momento, no contempla iniciar una nueva relación sentimental.

El jugador también expresó su malestar ante los rumores de infidelidad que han circulado en determinados espacios mediáticos. «Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón», sentenció, poniendo el foco en el impacto que este tipo de comentarios puede tener en su entorno familiar y, especialmente, en sus hijos.

Así es la relación actual

Las palabras de Alice Campello y Álvaro Morata dibujan un escenario en el que, pese al dolor inherente a una ruptura tras diez años de vida en común, ambos tratan de construir una nueva normalidad basada en el respeto y la responsabilidad compartida. La tranquilidad a la que alude la influencer y la insistencia del futbolista en desmentir rumores apuntan a un objetivo común: proteger a su familia de la sobreexposición y las interpretaciones dañinas.

Lejos de alimentar polémicas, la ex pareja parece decidida a gestionar esta etapa con discreción. Campello, centrada en sus proyectos personales y empresariales, mira hacia el futuro con optimismo contenido. Morata, por su parte, reivindica la necesidad de cerrar este capítulo sin interferencias externas ni relatos distorsionados. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona el conflicto, pero de momento todo está bajo control.