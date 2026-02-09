La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha dejado de ser un rumor: tras años de matrimonio, cuatro hijos y varias idas y vueltas, la pareja ha decidido poner fin de manera definitiva a su relación. Lo más destacado de este proceso no son solo los detalles del divorcio, sino las primeras declaraciones de Morata, que ha querido hablar con claridad sobre la situación, especialmente ante los rumores que han circulado en los medios sobre terceras personas y supuestas infidelidades.

El delantero del Como ha sido directo: «Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden». Con esta frase, Morata subraya que la ruptura no responde a un culpable único ni a conflictos externos: es un problema de convivencia y comunicación que no han logrado resolver. Además, ha querido aclarar la percepción equivocada de que Alice estaría pasando por la separación de forma más dolorosa que él: «Muchos medios dicen que ella es la dolida, pero no, estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal».

Morata también se ha referido de manera tajante a los rumores sobre terceras personas: «Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis. Las personas que dicen que hay terceros en una separación así, y con niños de por medio, es que no tienen corazón». Con estas palabras, el futbolista intenta zanjar de manera definitiva cualquier especulación y proteger la reputación de su familia, dejando claro que su decisión ha sido meditada y tomada con calma.

Mientras Morata habla de su dolor y de la complejidad de la separación, Alice Campello ha reaparecido públicamente con una imagen distinta, disfrutando de un momento de diversión y libertad. La modelo y empresaria italiana acudió anoche a la Super Bowl LX en Santa Clara, California, donde vivió un espectáculo memorable junto a su amiga Marta Díaz y disfrutó del show de Bad Bunny. «Fue increíble y realmente me siento muy afortunada», declaró. Su aparición demuestra que, aunque la separación sea reciente y mediática, ella busca mantener su vida social y su espacio personal, siempre con respeto hacia Morata y centrada en sus hijos.

La coincidencia entre estas dos situaciones ofrece un contraste evidente: mientras Morata habla de dolor, de la necesidad de aclarar rumores y de asumir la dificultad del proceso, Alice muestra cómo es posible recuperar la normalidad y disfrutar de la vida después de una ruptura. Aun así, la relación entre ambos sigue siendo cordial, especialmente por el bienestar de los cuatro hijos que tienen en común: los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella.

Morata ha querido dejar claro en todo momento que su divorcio no implica resentimiento ni acusaciones: la decisión responde a una incompatibilidad que no pudieron superar pese al amor que se tienen. «Somos dos personas que se quieren, pero no se entienden», repite, enfatizando que el sufrimiento es compartido y que ambos están afectados de manera similar. Estas declaraciones también buscan frenar las especulaciones sobre infidelidades o nuevas parejas, dejando claro que la separación es estrictamente personal y familiar, y no producto de terceros.