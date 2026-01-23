Así es la lujosa casa donde Alice Campello y Álvaro Morata han vivido su fallida segunda oportunidad

Las segundas oportunidades no siempre son buenas. Y el caso de Alice Campello y Álvaro Morata es una gran prueba de ello. La pareja anunció su primera ruptura en agosto de 2024. Estuvieron distanciados durante varios meses y en enero de 2025 decidieron retomar su relación sentimental. Ha pasado un año desde entonces y, a pesar de su intención y sus ganas, finalmente su romance ha llegado a su fin definitivo. Así lo ha informado Pedro Jota en exclusiva desde el programa En todas las salsas, donde ha confirmado que ya han empezado a llevar a cabo los primeros pasos del proceso de divorcio.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la noticia, y es que, según el periodista citado, estarían esperando a tener todo «claro y atado» para lanzar un comunicado oficial y no precipitarse, tal y como ocurrió la anterior vez. Sin embargo, mientras se produce este momento — y como no podía ser de otra manera — muchos de sus seguidores se han preguntado cómo han vivido estos meses en los que se han dado una segunda oportunidad, y desde LOOK hemos querido conocer los detalles de la casa que se ha convertido en su refugio en este último intento por salvar su relación.

Álvaro Morata y Alice Campello en un evento (Foto: Gtres)

Durante sus 8 años de matrimonio, la pareja ha vivido en diferentes ciudades con motivo del trabajo como futbolista de Morata. Pero en estos últimos meses, habían asentado sus vidas en Italia, el país natal de la modelo, concretamente en la ciudad de Milán. Es allí donde Alice se compró una amplia vivienda luminosa y moderna a la que, tras reconciliarse, también se mudó Morata.

Según lo publicado, es una casa que se encuentra en una zona residencial y exclusiva de Milán. La influencer trabajó junto a una experta en decoración de interiores para ponerlo todo a su gusto, obteniendo un resultado que en más de una ocasión, ha mostrado con orgullo a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

El salón es una estancia muy acogedora decorada con suelos de madera y paredes en color ocre. Cuenta con un amplio sofá a juego, varios cuadros con fotografías familiares en blanco y negro y una chimenea que da un toque de lujo y sofisticación. Por otro lado, tal y como se ha podido ver en algunas publicaciones de las redes de Alice, la cocina es blanca y tiene una isla revestida con porcelánico efecto mármol.

Este bicolor de blanco y negro continúa en el resto de las habitaciones. Una apuesta elegante que en algún rincón rompe con colores beige o sutiles marrones. La casa también tiene una gran luminosidad, así como un cuarto de juegos común que fue creado por Piccolo Mondo, una empresa centrada en la decoración infantil.

Los hijos de Alice Campello y Álvaro Morata también disponen de un cuarto individual para cada uno, pero, sin duda, el que más ha llamado la atención en redes es el de la benjamina de la familia. Para decorarlo, se han inspirado en el universo Disney con un cabecero que simula las orejas de Mickey Mouse y unos muebles en blanco y rosa.

Ahora, según la revista ¡Hola!, tras decidir tomar caminos por separado, Morata se habría mudado a una casa cercana a la descrita en líneas más arriba para rehacer su vida lejos de Alice pero cerca de los cuatro hijos que tienen en común.