Álvaro Morata pasa a la acción y abandona la casa que compartía con Alice Campello
Álvaro Morata y Alice Campello vivían con sus hijos en una zona exclusiva de Milán
El futbolista ha marcado distancias con Alice Campello después de la crisis que han atravesado
Álvaro Morata y Alice Campello no están atravesando un buen momento. El futbolista y la empresaria se dieron una segunda oportunidad después de su primera ruptura, pero, como dice el refrán, segundas partes nunca fueron buenas y su caso no ha sido una excepción. Hay unas imágenes que demuestran que Morata ha abandonado la casa que compartía con Cempello en Milán, una residencia situada en una zona exclusiva. Según informa la revista que firma esta exclusiva, el futbolista se ha hecho con una vivienda cerca de este barrio para estar cerca de sus hijos.
Álvaro Morata siempre ha sido muy reservado. Intenta pasar inadvertido, no hacer ruido y no generar noticias que estén relacionadas con su vida sentimental, pero en ocasiones es imposible dejar de hablar de él, como por ejemplo ahora que está viviendo una situación compleja con su mujer. El entorno se niega a entrar en detalles, aunque fuentes cercanas han admitido que varios problemas que impiden que Alice Campello y su marido sean felices.
Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Gtres)
Un reportaje publicado en una famosa revista demuestra que Morata llegó a casa de Alice Campello sobre las 15:00 horas y tocó el telefonillo para que saliera uno de sus hijos. Después, se dirigieron juntos a una casa ubicada en la misma zona, pasaron allí unas horas y a las 17:30 ya estaban de vuelta. Álvaro dejó a su pequeño y regresó a su nueva residencia sólo.
¡Hola! ya ha confirmado que Álvaro Morata ha pasado a la acción. Según la información de este medio, ha dejado de vivir con Alice, alimentando todavía más la distancia que había entre ellos. Pero, ¿qué ha pasado y cuál es el motivo de la crisis?
Morata niega la existencia de terceros
Álvaro Morata no se siente cómodo hablando de su vida privada, pero ha roto su silencio en ocasiones concretas para dejar claro que, detrás de sus problemas con Alice Campello, no hay terceras personas. Algunos medios internacionales han especulado con la posibilidad de que Morata estuviera conociendo a Elena Sirigu, una atractiva italiana experta en gestión de empresas deportivas. Sin embargo, el futbolista ha negado la mayor y no hay pruebas que le quiten la razón.
Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Instagram)
Alice Campello confía en la palabra de su marido, es más, publicó un comunicado en sus redes donde dejaba claro que jamás había dado veracidad a los rumores. «Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye. Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello», comentó al respecto.
«Defiendo a Elena porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar. No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable», añadió. De esta manera, se cerró el circulo, pero ahora hay nuevas sospechas encima de la mesa.