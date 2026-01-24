Álvaro Morata confirma su divorcio con Alice Campello: qué ha dicho y cómo se encuentra
La ex pareja ha iniciado los trámites para divorciarse de forma definitiva
A pesar de todo, Álvaro Morata sigue diciendo que Campello es la mujer de su vida
Ya es oficial. Tras meses y meses de especulación, Álvaro Morata ha confirmado que se está divorciando de Alice Campello. Lo ha hecho a través del periodista Javier Hoyos, presentador de TVE. El jugador ha sido totalmente sincero, ha hablado del tema por primera vez y ha dejado claro cómo se siente. Lo primero que ha hecho es recalcar que, a pesar de lo que ha sucedido, siempre estará al lado de Alice porque es la madre de sus hijos. Después, ha insistido en que su relación ha terminado por el desgaste, no porque haya terceras personas ni ningún motivo extraño.
«Hay ruptura, pero Álvaro me recalca que Alice es la mujer de su vida. Van a seguir siendo una familia y van a luchar por su familia, pero desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido adelante», ha explicado Javier de Hoyos en D Corazón. Más adelante ha aclarado que ha podido charlar con Morata sobre este tema y, gracias a la generosidad del deportista, sabe perfectamente que «no hay terceras personas». Entonces, ¿cuál es el motivo de la separación?
Alice Campello y Álvaro Morata posando. (Foto: Gtres)
Álvaro y Alice parecían la pareja perfecta. Durante mucho tiempo inspiraron a muchos con una relación que parecía sacada de una película: viajes, regalos, cartas de amor y gestos que demostraban que estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, la vida cambia y no han sabido adaptarse, por ese motivo, la única razón por la que no pueden estar juntos es porque ya no se entienden, pero entre ellos no ha sucedido nada grave. «La gente tiene que entender que llega un momento que no eres compatible con la otra persona, pero ambos se quieren muchísimo», explica Javier Hoyos.
Alice Campello fue la primera en dar la cara por su ex cuando le acusaron de haber sido infiel. La empresaria garantizó que el padre de sus hijos era una persona honesta y que, en ese sentido, no podía hacerle ningún reproche.
¿Cómo se encuentra Álvaro Morata?
Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Instagram)
No es ningún secreto que Morata está atravesando una situación compleja. Tal y como informamos en LOOK hace una semana, lleva un tiempo haciendo una vida totalmente distinta a la de Campello. De hecho, nosotros nos hicimos eco de una información que aseguraba que ya no vivían en la misma casa y que Álvaro únicamente se dejaba ver por el hogar familiar para recoger a sus hijos. Todo esto ha hecho que el futbolista se enfrente a un bache difícil, pero afortunadamente está bien acompañado.
Javier de Hoyos ha explicado que Morata y Campello han vivido «momentos muy duros» que han terminado con su matrimonio, pero «el quiere muchísimo a Alice y ambos lo están pasando mal». Su estado de ánimo no es bueno y ahora lo único que puede hacer es refugiarse en sus seres queridos, pues son los que le conocen de verdad. No es momento de hacer caso a sus detractores ni de leer críticas que minen autoestima. De estar fuerte.
Con todo lo anterior queda demostrado que, muchas veces, las segundas partes nunca fueron buenas. Alice y Morata se dieron una segunda oportunidad después de su sonada ruptura que no ha llegado a buen puerto, así que ahora deben dar marcha atrás, pero pueden sentirse orgullosos porque, al menos, lo intentaron.